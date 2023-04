Tianlong anuncia o lançamento global do extrator de ácido nucleico GeneFlex e do sistema de PCR em tempo real Gentier mini+

Proporcionando flexibilidade e portabilidade, os dois produtos são ideais para pequenos laboratórios ou necessidades de teste no local.

XI'AN, China, 1 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Tianlong, uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos de diagnóstico molecular, anunciou o lançamento global de dois novos produtos, o extrator de ácido nucleico GeneFlex e o sistema de PCR em tempo Real Gentier mini+. Com projeto compacto e portabilidade, eles podem oferecer aos pesquisadores e médicos ferramentas confiáveis e eficientes para a extração de ácido nucleico e aplicações de PCR em tempo real.

"Sabemos que o desperdício de rendimento e a falta de espaço são duas preocupações comuns para muitos laboratórios e operadores de clínicas, portanto, a Tianlong nos posicionou bem sobre o aumento iminente da demanda por rendimento flexível. Assim, desenvolvemos o GeneFlex16, que pode compor de modo flexível 16 x n rendimentos diferentes, o que atende aos requisitos de extração simultânea de vários projetos sem interferência mútua, melhorando, assim, a eficiência de extração significativamente", disse Li Ming, CEO da Tianlong.

Com base na tecnologia patenteada exclusiva da Tianlong, o extrator de ácido nucleico GeneFlex, vencedor do prêmio alemão Red Dot Design 2021, foi desenvolvido para oferecer rendimento flexível para pesquisadores e médicos.

O extrator de ácido nucleico GeneFlex também apresenta:

um volume máximo de processamento de 1.700 μL; volume de processamento de amostras de 200 μL a 500 μL; maior volume de amostras, o que permite maior produção de ácido nucleico;

controle preciso de temperatura na faixa de 30 °C a 120 °C, velocidade de aquecimento de 4 ° ± 0,2 °C/s, precisão de temperatura de ±1 °C e uniformidade de temperatura de ≤1,0 °C. Isso permite que os pesquisadores alcancem resultados reproduzíveis com alta precisão.

O sistema de PCR em tempo real Gentier mini+ é um instrumento compacto e portátil desenvolvido para a detecção e prevenção de doenças animais, doenças infecciosas, segurança alimentar e aplicações de pesquisa científica. Esse dispositivo leve é ideal para uso em laboratórios móveis, pequenos laboratórios ou necessidades de teste no local, uma vez que não ocupa muito espaço. O instrumento é equipado com vários canais fluorescentes e uma rápida taxa de aquecimento e resfriamento, o que reduz significativamente a duração dos experimentos. Com seus recursos avançados e portabilidade, o sistema de PCR em tempo real Gentier mini+ da Tianlong revoluciona e soluciona o problema de espaço limitado e amostras fragmentadas no laboratório, garantindo facilidade de uso com maior precisão e eficiência.

Destaques do sistema de PCR em tempo real Gentier mini+:

seu projeto leve pesa apenas 3,2 kg, facilitando o transporte e tornando-o adequado para uso em laboratórios móveis, pequenos laboratórios ou necessidades de testes no local;

tela de toque LCD colorida de sete polegadas fácil de usar;

capacidade de realizar o exame de fluorescência completo de todos os 16 poços em um segundo, melhorando a eficiência para os profissionais de laboratório;

vários métodos de interconectividade, incluindo porta de rede, USB e Wi-Fi, proporcionando aos pesquisadores flexibilidade e praticidade ao transferir dados ou controlar o instrumento remotamente.

Li Zheng, diretor de P&D de instrumentos da Tianlong, disse: "O Gentier mini+ tem vários canais fluorescentes, que são compatíveis com mais reagentes, principalmente reagentes multialvo, e tem uma taxa rápida de aquecimento e resfriamento, o que reduz os tempos dos experimentos. Um destaque é a adoção de uma fonte de luz de LED que não requer manutenção para exame de fluorescência."

Com o lançamento do extrator de ácido nucleico GeneFlex e do sistema de PCR em tempo real Gentier mini+, a Tianlong está oferecendo soluções integradas de laboratório de PCR para mais pesquisadores e profissionais clínicos em todo o mundo. Os dois instrumentos são pequenos, portáteis e projetados especificamente para laboratórios móveis, pequenos laboratórios ou necessidades de teste no local. Juntamente com vários reagentes de extração e reagentes de PCR da Tianlong, o instrumento de extração GeneFlex, combinado com o instrumento de PCR Gentier mini+, pode ser aplicado a vários itens de detecção, como detecção de doenças genéticas, respiratórias e hematológicas.

Sobre a Tianlong

A Tianlong é uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos para diagnóstico molecular na China. Desde sua fundação em 1997, a Tianlong se dedica a oferecer soluções integradas de laboratório de PCR para profissionais em todo o mundo. Temos uma ampla gama de produtos que abrangem desde dispositivos até reagentes, incluindo extratores de ácido nucleico, sistemas de PCR em tempo real, sistemas de diagnóstico molecular tudo-em-um, sistemas de processamento de amostras, sistemas de manuseio de líquidos e 300 tipos de reagentes compatíveis.

