Timekettle впервые появился на MWC 2026, представив высокочувствительные наушники-переводчики на базе ИИ W4

БАРСЕЛОНА, Испания, 2 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- После демонстрации своих инноваций на крупных глобальных технологических выставках, таких как CES и IFA, Timekettle, мировой лидер в области перевода на основе ИИ, дебютирует на Mobile World Congress (MWC) 2026 со 2 по 5 марта. Являясь одной из самых влиятельных в мире выставок, посвященных связи и коммуникационным технологиям, MWC предоставляет естественную платформу для демонстрации устройств, предназначенных для преодоления языковых барьеров в реальных взаимодействиях. Представляя W4, самые точные наушники-переводчики на базе ИИ, в этой обстановке Timekettle подчеркивает, как межъязыковая коммуникация стала важным слоем современной связи.

MWC 2026

Благодаря слиянию на системном уровне своего эксклюзивного аппаратного и интеллектуального программного обеспечения Timekettle W4 достигает наиболее точной производительности среди наушников-переводчиков на базе ИИ, решая две проблемы, которые всегда ограничивали межъязыковую связь: четкую фиксацию речи и точный ее перевод. Работает на новой Babel OS 2.0, W4 объединяет две прорывные технологии — AI Bone‑Conduction Pickup и интеллектуальный SOTA Engine Selector — в унифицированную, самоусиливающуюся систему перевода.

Традиционные наушники-переводчики полагаются на микрофоны с воздушной проводимостью, которые легко теряют точность в шумной или переполненной среде. W4 устраняет эту нестабильность в корне. ИИ-датчик костной проводимости улавливает вибрации непосредственно из голосовых связок пользователя, изолируя речь от окружающего шума. Будь то в аэропортах, на выставках или на оживленных улицах, W4 постоянно фиксируется на голосе пользователя с исключительной точностью.

Но четкость восприятия — это только половина уравнения. SOTA Engine Selector W4 интеллектуально идентифицирует языковую пару в режиме реального времени и автоматически развертывает наиболее подходящий механизм перевода для этого сопряжения. Каждый механизм оптимизирован для конкретных грамматических структур, шаблонов выражений и предметных контекстов, что означает, что деловые переговоры, технические обсуждения и повседневные разговоры получают переводы, которые звучат естественно и на родном уровне.

Создавая замкнутую систему с чистым входом, интеллектуальным выбором механизма и точным выходом, W4 трансформирует перевод из «пригодного для использования» в действительно заслуживающий доверия, обеспечивая наиболее стабильный и естественный межъязыковой обмен информацией, доступный сегодня.

Представление компанией Timekettle обновленного W4 на MWC 2026 отражает прорывное видение перевода на основе искусственного интеллекта, в котором приоритет отдается надежности в реальном мире, а не абстракции. Объединяя передовые технологии со дизайном на основе сценария, W4 обеспечивает четкую, уверенную и стабильную связь даже в сложных условиях. Эта веха свидетельствует о приверженности Timekettle тому, чтобы сделать межъязыковое взаимодействие более естественным, точным и доступным, поддерживая устойчивые, углубленные разговоры и продвигая будущее, где глобальная коммуникация происходит без усилий.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2922987/IMG_20260301_225631.jpg