Timekettle debiutuje na targach MWC 2026, prezentując niezwykle czułe słuchawki douszne W4 AI Interpreter

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2026 r. /PRNewswire/ — Po zaprezentowaniu swoich innowacji na największych światowych targach technologicznych, takich jak CES i IFA, Timekettle, światowy lider w dziedzinie tłumaczeń opartych na sztucznej inteligencji, debiutuje na targach Mobile World Congress (MWC) 2026, które odbywają się w dniach 2-5 marca. Jako jedna z najważniejszych wystaw poświęconych technologiom łączności i komunikacji, MWC stanowi naturalną platformę do prezentacji urządzeń zaprojektowanych w celu pokonywania barier językowych w rzeczywistych interakcjach. Wprowadzając na tym forum model W4, czyli najdokładniejsze słuchawki douszne z tłumaczem AI, firma Timekettle podkreśla, jak komunikacja międzyjęzykowa stała się istotnym elementem współczesnej łączności.

MWC 2026

Dzięki połączeniu na poziomie systemowym wyjątkowego sprzętu i inteligentnego oprogramowania, słuchawki Timekettle W4 osiągają najwyższą dokładność działania spośród słuchawek z tłumaczem AI, rozwiązując dwa problemy, które zawsze ograniczały komunikację międzyjęzykową: wyraźne wychwytywanie mowy i precyzyjne tłumaczenie. Model W4, oparty na nowym systemie operacyjnym Babel OS 2.0, łączy dwie przełomowe technologie - technologię przechwytywania głosu opartą na przewodnictwie kostnym Bone Conduction Pickup i inteligentny selektor silnika tłumaczeniowego SOTA - w zunifikowany, samowzmacniający się system tłumaczeniowy.

Tradycyjne słuchawki tłumaczeniowe opierają się na mikrofonach przewodzących dźwięk powietrzem, które łatwo tracą dokładność w hałaśliwym lub zatłoczonym otoczeniu. Model W4 eliminuje tę niestabilność u źródła. Dzięki funkcji AI Bone Conduction Pickup wychwytuje on drgania bezpośrednio ze strun głosowych użytkownika, izolując mowę od hałasów otoczenia. Niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się na lotnisku, wystawie, czy ruchliwej ulicy, model W4 konsekwentnie wychwytuje jego głos z wyjątkową precyzją.

Jednak wyraźne słyszenie to tylko połowa sukcesu. Selektor silnika tłumaczeniowego SOTA w modelu W4 inteligentnie identyfikuje parę językową w czasie rzeczywistym i automatycznie wdraża silnik tłumaczeniowy najlepiej dopasowany do danej pary. Każdy silnik jest zoptymalizowany pod kątem określonych struktur gramatycznych, wzorców wyrażeń i kontekstów dziedzinowych, co oznacza, że negocjacje biznesowe, dyskusje techniczne i codzienne rozmowy są tłumaczone w sposób naturalny i na poziomie native speakera.

Tworząc zamknięty system czystego wprowadzania danych, inteligentnego wyboru silnika i dokładnego przetwarzania wyników, model W4 przekształca tłumaczenie z „użytecznego" w naprawdę godne zaufania, zapewniając najbardziej stabilną i naturalną komunikację międzyjęzykową dostępną obecnie na rynku.

Prezentacja ulepszonego modelu W4 przez firmę Timekettle podczas targów MWC 2026 odzwierciedla przełomową wizję tłumaczenia opartego na sztucznej inteligencji, która przedkłada rzeczywistą niezawodność nad abstrakcję. Łącząc najnowocześniejszą technologię z projektem opartym na scenariuszach, model W4 umożliwia wyraźną, pewną i stabilną komunikację nawet w wymagających warunkach. Ten kamień milowy świadczy o dążeniu firmy Timekettle do zapewnienia bardziej naturalnej, dokładnej i dostępnej komunikacji międzyjęzykowej, wspierającej długotrwałe, merytoryczne rozmowy i przyczyniającej się do rozwoju przyszłości, w której globalna komunikacja będzie przebiegać bez wysiłku.

