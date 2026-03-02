Timekettle se poprvé představuje na MWC 2026 s vysoce citlivými AI sluchátky pro tlumočení W4
News provided byTimekettle
Mar 02, 2026, 10:14 ET
BARCELONA, Španělsko, 2. března 2026 /PRNewswire/ -- Po představení svých inovací na významných globálních technologických veletrzích, jako jsou CES a IFA, se společnost Timekettle, světový lídr v oblasti překladů poháněných umělou inteligencí, poprvé představuje na veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2026, který proběhne od 2. do 5. března. Jako jedna z nejvlivnějších světových výstav zaměřených na technologie konektivity a komunikace poskytuje MWC ideální platformu pro prezentaci zařízení určených k překonávání jazykových bariér v reálných interakcích. Představením W4, nejpřesnějších AI sluchátek pro tlumočení, Timekettle zdůrazňuje, že mezijazyková komunikace se stala nezbytnou součástí moderní konektivity.
Díky systémové integraci exkluzivního hardwaru a inteligentního softwaru dosahují sluchátka Timekettle W4 nejpřesnějších výsledků mezi AI sluchátky pro tlumočení a řeší dvě výzvy, které vždy omezovaly mezijazykovou komunikaci: jasné zachycení řeči a přesný překlad. Sluchátka W4 jsou poháněna novým systémem Babel OS 2.0 a spojují v sobě dvě průlomové technologie – AI snímání kostní vodivosti a inteligentní SOTA Engine Selector – do jednotného, vzájemně posilujícího se překladového systému.
Tradiční sluchátka pro tlumočení spoléhají na mikrofony vedoucí zvuk vzduchem, které při hluku nebo v přeplněném prostředí snadno ztrácejí přesnost. W4 odstraňuje tuto nestabilitu u samotného zdroje. Technologie AI snímání kostní vodivosti zachycuje vibrace přímo z hlasivek uživatele a izoluje řeč od okolního hluku. W4 vždy přesně zachytí hlas uživatele, ať už na letištích, výstavách nebo rušných ulicích.
Ale samotné zachycení zvuku je jen polovinou úspěchu. Systém W4 SOTA Engine Selector inteligentně rozpozná jazykovou dvojici v reálném čase a automaticky spustí nejvhodnější překladový engine pro danou kombinaci. Každý engine je optimalizován pro specifické gramatické struktury, vzorce vyjadřování a kontexty oboru, takže při obchodních jednáních, technických diskusích i běžných rozhovorech zajišťuje tlumočení, které zní přirozeně a na úrovni rodilého mluvčího.
Díky vytvoření uzavřeného systému čistého vstupu, inteligentnímu výběru engine a přesnému výstupu přeměňují sluchátka W4 tlumočení z „použitelného" na skutečně spolehlivé. Poskytují nejstabilnější a nejpřirozenější zážitek z mezijazykové komunikace, jaký je dnes dostupný.
To, že společnost Timekettle představila vylepšený model W4 na MWC 2026, odráží její průlomovou vizi překladů poháněných umělou inteligencí, která klade důraz na reálnou spolehlivost místo abstrakce. Spojením špičkové technologie s návrhem zaměřeným na konkrétní scénáře umožňují sluchátka W4 jasnou, sebevědomou a stabilní komunikaci i v náročném prostředí. Tento milník signalizuje závazek společnosti Timekettle zpřesnit a zpřístupnit mezijazykovou interakci a učinit ji přirozenější, podporovat dlouhodobé, hluboké rozhovory a posouvat budoucnost, ve které globální komunikace probíhá bez námahy.
Odkaz na oficiální obchod: https://bit.ly/47kAhuy
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922987/IMG_20260301_225631.jpg
Share this article