Timekettle sa prvýkrát objaví na veľtrhu MWC 2026 a predstaví vysoko responzívne tlmočnícke slúchadlá W4 s umelou inteligenciou

BARCELONA, Španielsko, 2. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Timekettle, globálny líder v oblasti prekladov s využitím umelej inteligencie, po predstavení svojich inovácií na významných svetových technologických výstavách, ako sú CES a IFA, debutuje od 2. do 5. marca na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) 2026. Ako jedna z najvplyvnejších výstav na svete venovaných technológiám pripojenia a komunikácie, poskytuje veľtrh MWC prirodzenú platformu na prezentáciu zariadení určených na prekonanie jazykových bariér v interakciách v reálnom svete. Predstavením najpresnejších slúchadiel W4 do uší s umelou inteligenciou spoločnosť Timekettle v tomto kontexte zdôrazňuje, ako sa medzijazyčná komunikácia stala základnou vrstvou modernej konektivity.

Vďaka fúzii exkluzívneho hardvéru a inteligentného softvéru na systémovej úrovni dosahujú slúchadlá W4 od Timekettle najpresnejší výkon medzi slúchadlami s umelou inteligenciou a riešia tak dve výzvy, ktoré vždy obmedzovali komunikáciu medzi jazykmi: jasné zachytenie reči a jej presný preklad. Slúchadlá W4, poháňané novým operačným systémom Babel OS 2.0, integrujú dve prelomové technológie – vibračné snímanie hlasu pomocou umelej inteligencie a inteligentnú technológiu SOTA Engine Selector – do jednotného, samoregulačného systému na tlmočenie.

Tradičné tlmočnícke slúchadlá do uší sa spoliehajú na vzduchom vedené mikrofóny, ktoré v hlučnom alebo preplnenom prostredí ľahko strácajú presnosť. Slúchadlá W4 odstraňuje túto nestabilitu už vo svojom základe. Ich vibračné snímanie hlasu pomocou umelej inteligencie zachytáva vibrácie priamo z hlasiviek používateľa a izoluje reč od okolitého hluku. Či už na letiskách, výstavách alebo rušných uliciach, slúchadlá W4 konzistentne a s výnimočnou presnosťou zachytávajú hlas používateľa.

Ale jasne počuť je len polovica rovnice. Najmodernejšia technológia SOTA Engine Selector slúchadiel W4 inteligentne identifikuje jazykový pár v reálnom čase a automaticky nasadí najvhodnejší prekladový nástroj pre daný pár. Každý nástroj je optimalizovaný pre špecifické gramatické štruktúry, výrazové vzorce a kontexty domén, čo znamená, že obchodné rokovania, technické diskusie a každodenné konverzácie budú mať zabezpečené preklady, ktoré znejú prirodzene a na úrovni jazyka rodeného hovoriaceho.

Vytvorením uzavretého systému s čistým vstupom, inteligentným výberom nástroja a presným výstupom transformujú slúchadlá W4 preklad z „použiteľného" na skutočne dôveryhodný a poskytujú najstabilnejší a najprirodzenejší komunikačný zážitok medzi jazykmi, aký je dnes k dispozícii.

Predstavenie vylepšených slúchadiel W4 spoločnosťou Timekettle na veľtrhu MWC 2026 odráža prelomovú víziu prekladu s využitím umelej inteligencie, ktorá uprednostňuje spoľahlivosť reálneho sveta pred abstrakciou. Spojením najmodernejších technológií s dizajnom založeným na scenároch umožňujú slúchadlá W4 jasnú, spoľahlivú a stabilnú komunikáciu aj v náročných prostrediach. Tento míľnik signalizuje záväzok spoločnosti Timekettle sprístupniť interakciu medzi jazykmi prirodzenejšou, presnejšou a dostupnejšou formou, podporiť neprerušované a obsiahle rozhovory a presadzovať budúcnosť, v ktorej globálna komunikácia prebieha bez námahy.

