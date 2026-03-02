Timekettle fait sa première apparition au MWC 2026 et met en avant ses écouteurs W4 d'interprétation par l'IA

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Après avoir présenté ses innovations lors de grands salons technologiques mondiaux tels que le CES et l'IFA, Timekettle, leader mondial de la traduction alimentée par l'IA, fait ses débuts au Mobile World Congress (MWC) 2026 du 2 au 5 mars. Le MWC, l'un des salons les plus influents au monde dans le domaine des technologies de la connectivité et de la communication, constitue une plateforme naturelle pour présenter des appareils conçus pour franchir les barrières linguistiques dans les interactions du monde réel. En présentant W4, les écouteurs les plus précis pour l'interprétation par l'IA, dans ce contexte, Timekettle souligne à quel point la communication interlinguistique est devenue un élément essentiel de la connectivité moderne.

MWC 2026

Grâce à la fusion, au niveau du système, de son matériel exclusif et de son logiciel intelligent, Timekettle W4 atteint les performances les plus précises parmi les écouteurs interprètes d'IA, résolvant ainsi les deux défis qui ont toujours limité la communication interlinguistique : capter clairement la parole et la traduire avec précision. Propulsé par le nouveau Babel OS 2.0, W4 intègre deux technologies révolutionnaires, un capteur de conduction osseuse IA et un sélecteur de moteur SOTA intelligent, dans un système de traduction unifié et auto-renforcé.

Les écouteurs de traduction traditionnels reposent sur des microphones à conduction d'air qui perdent facilement leur précision dans les environnements bruyants ou encombrés. W4 élimine cette instabilité à la racine. Son capteur IA à conduction osseuse capte les vibrations directement à partir des cordes vocales de l'utilisateur, isolant ainsi la parole du bruit ambiant. Que ce soit dans les aéroports, les expositions ou les rues animées, le W4 se verrouille systématiquement sur la voix de l'utilisateur avec une précision exceptionnelle.

Mais entendre clairement n'est que la moitié du chemin. Le sélecteur de moteur SOTA de W4 identifie intelligemment la paire de langues en temps réel et déploie automatiquement le moteur de traduction le mieux adapté à cette paire. Chaque moteur est optimisé pour des structures grammaticales, des modèles d'expression et des contextes spécifiques, ce qui signifie que les négociations commerciales, les discussions techniques et les conversations de tous les jours reçoivent des traductions qui semblent naturelles et de niveau natif.

En créant un système en boucle fermée d'entrée propre, de sélection intelligente des moteurs et de sortie précise, W4 transforme la traduction d'« utilisable » à véritablement fiable, offrant l'expérience de communication interlinguistique la plus stable et la plus naturelle qui soit aujourd'hui.

La présentation par Timekettle de la version améliorée du W4 au MWC 2026 reflète une vision révolutionnaire de la traduction alimentée par l'IA, qui donne la priorité à la fiabilité dans le monde réel plutôt qu'à l'abstraction. En associant une technologie de pointe à une conception axée sur les scénarios, le W4 permet des communications claires, sûres et stables, même dans des environnements exigeants. Cette étape marque l'engagement de Timekettle à rendre l'interaction interlinguistique plus naturelle, plus précise et plus accessible, à favoriser des conversations soutenues et approfondies et à promouvoir un avenir où la communication mondiale se fera sans effort.

Lien vers le magasin officiel : https://bit.ly/47kAhuy

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922987/IMG_20260301_225631.jpg