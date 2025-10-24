Tobias Nyhuus Jensen de Siteimprove nommé expert national pour le Danemark dans le cadre de l'initiative AccessibleEU de la Commission européenne

Cette nomination témoigne de l'engagement à long terme de Siteimprove et son rôle de chef de file dans la promotion des normes d'accessibilité numérique au niveau mondial

COPENHAGUE, Danemark, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Siteimprove® , le chef de file de l'intelligence de contenu agentique, annonce aujourd'hui que Tobias Nyhuus Jensen , gestionnaire principal du programme technique de Siteimprove, a été nommé expert national pour le Danemark dans le cadre de l'initiative AccessibleEU de la Commission européenne.

Siteimprove Logo Wordmark

AccessibleEU réunit des experts de toute l'Europe pour renforcer la sensibilisation à l'accessibilité, le partage des connaissances et la collaboration. La nomination de M. Jensen reflète l'engagement à long terme de Siteimprove à soutenir les normes mondiales d'accessibilité et à promouvoir les expériences numériques par l'innovation et l'éducation.

Avec cette nomination, Jensen et Siteimprove organiseront des ateliers sur l'accessibilité, des réunions d'information et des événements pour soutenir les initiatives de la Commission européenne en matière d'accessibilité. Ces activités facilitent la mise en réseau d'experts et l'apprentissage pratique pour les responsables, les experts et les praticiens de l'accessibilité. Le premier événement, Accessibilité à l'ère de l'IA , aura lieu le mercredi 29 octobre. Les participants pourront écouter des experts et des innovateurs de premier plan sur la manière dont l'IA peut favoriser l'autonomisation et l'inclusion des personnes handicapées.

« La nomination de Tobias souligne le rôle de Siteimprove en tant que leader mondial reconnu en accessibilité , et innovateur en IA responsable », déclare Nayaki Nayyar , CEO de Siteimprove. « Notre travail avec AccessibleEU montre comment la technologie et la politique peuvent s'unir pour créer un avenir numérique accessible à tous. »

La nomination de Jensen fait suite aux récentes réalisations de Siteimprove dans le domaine de l'accessibilité, de la directe européenne Accessibilité (EAA) et de l'IA :

À propos de la directive Accessibilité (EAA)

La directive Accessibilité, qui est entrée en vigueur en juin 2025, fixe de nouvelles normes d'accessibilité dans l'ensemble de l'UE. Siteimprove est à la pointe de la préparation à l'EAA grâce à sa plateforme d'accessibilité alimentée par l'IA, ses services d'experts et ses tableaux de bord EAA, aidant ainsi les entreprises à se mettre en conformité. Siteimprove considère la conformité à l'EAA comme une opportunité stratégique pour les marques internationales de rendre leurs expériences numériques accessibles aux 135 millions d'Européens handicapés - et plus utilisables pour tous.

À propos de Siteimprove

Créé en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu Siteimprove.ai, unifiant l'accessibilité, l'analyse, le SEO/AEO et la stratégie de contenu. Les clients de Global 2000 dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les administrations, l'enseignement supérieur, les services financiers et les soins de santé, font confiance à Siteimprove.ai pour fournir un contenu performant et conforme. Siteimprove est détenu majoritairement par Nordic Capital et opère depuis Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres. Pour en savoir plus, consultez le site www.siteimprove.com .

Contacts avec les médias :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg