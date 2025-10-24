Tobias Nyhuus Jensen von Siteimprove zum nationalen Experten für Dänemark in der AccessibleEU-Initiative der Europäischen Kommission ernannt

Dies unterstreicht das langfristige Engagement und die Führungsrolle von Siteimprove bei der weltweiten Förderung von Standards für digitale Barrierefreiheit

KOPENHAGEN, Dänemark, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Siteimprove® , der führende Anbieter von agentenbasierter Content Intelligence, gab heute bekannt, dass Tobias Nyhuus Jensen , Senior Technical Program Manager bei Siteimprove, zum nationalen Experten für Dänemark im Rahmen der Initiative „AccessibleEU" der Europäischen Kommission ernannt wurde.

Accessible EU bringt Experten aus ganz Europa zusammen, um das Bewusstsein für Barrierefreiheit, den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zu stärken. Die Ernennung von Jensen spiegelt das langfristige Engagement von Siteimprove wider, globale Barrierefreiheitsstandards voranzutreiben und digitale Erlebnisse durch Innovation und Aufklärung zu fördern.

In dieser Funktion werden Jensen und Siteimprove Workshops, Informationsveranstaltungen und Events zum Thema Barrierefreiheit veranstalten, um die Initiativen der Europäischen Kommission für Barrierefreiheit (AccessibleEU) zu unterstützen. Diese Aktivitäten fördern die Vernetzung von Fachleuten und das praxisorientierte Lernen für Führungskräfte, Experten und Praktiker im Bereich Barrierefreiheit. Die erste Veranstaltung mit dem Titel Accessibility in the Age of AI findet am Mittwoch, dem 29. Oktober, statt. Die Teilnehmer werden Vorträge von führenden Experten und Innovatoren hören, die darüber diskutieren, wie KI die Selbstbestimmung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen fördern kann.

„Die Ernennung von Tobias unterstreicht die Rolle von Siteimprove als anerkannter globaler Marktführer im Bereich Barrierefreiheit und als Innovator für verantwortungsbewusste KI", erklärte Nayaki Nayyar , CEO von Siteimprove. „Unsere Zusammenarbeit mit AccessibleEU verdeutlicht, wie Technologie und Politik zusammenwirken können, um eine digitale Zukunft zu gestalten, die für alle zugänglich ist."

Die Ernennung von Jensen folgt auf die jüngsten Erfolge von Siteimprove an der Schnittstelle zwischen Barrierefreiheit, EAA (Europäische Barrierefreiheitsrichtlinie) und KI:

Informationen über das Europäische Gesetz zur Barrierefreiheit (EAA)

Das Europäische Gesetz zur Barrierefreiheit, das im Juni 2025 in Kraft tritt, legt neue Standards für die Barrierefreiheit in der gesamten EU fest. Siteimprove ist führend im Bereich EAA-Bereitschaft mit seiner KI-gestützten Barrierefreiheitsplattform, seinen Expertendienstleistungen und EAA-Dashboards und unterstützt Unternehmen dabei, die Compliance zu erreichen. Siteimprove betrachtet die Einhaltung der EAA-Richtlinien als strategische Chance für globale Marken, ihre digitalen Angebote für 135 Millionen Europäer mit Behinderungen zugänglich und für alle benutzerfreundlicher zu gestalten.

Informationen über Siteimprove

Siteimprove wurde im Jahr 2003 gegründet und revolutioniert den Zugang zur digitalen Welt mit der agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform Siteimprove.ai, die Barrierefreiheit, Analysen, SEO/AEO und Content-Strategie vereint. Global-2000-Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, Behörden, Hochschulen, Finanzdienstleister und das Gesundheitswesen, verlassen sich auf Siteimprove.ai, wenn es um die Bereitstellung von Inhalten geht, die leistungsfähig sind und den Vorschriften entsprechen. Siteimprove befindet sich mehrheitlich im Besitz von Nordic Capital und ist von Kopenhagen, Bellevue, Minneapolis und London aus tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.siteimprove.com .

