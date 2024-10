TOPBAND entame un nouveau chapitre en Roumanie : une histoire d'amitié et de partenariat

TIMIȘOARA, Roumanie, 5 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Cette année marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Roumanie.

L'année dernière, Topband a établi son usine européenne en Roumanie, une étape cruciale dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Le 8 novembre 2023, l'inauguration de l'usine de Timisoara a marqué le début de la production de masse, qui vise à améliorer les services de livraison pour les appareils électroménagers, les outils et les secteurs des nouvelles énergies.

Construction de l'usine

« Bien que nous ayons été confrontés à d'innombrables difficultés au cours des premières étapes, l'engagement inébranlable et les efforts continus de notre équipe ont transformé ces défis en opportunités et en un franc succès », déclare Ye Shengxiang, directeur général de l'usine Topband en Europe.

Une fois la construction achevée, l'usine a mis en place des systèmes de production et d'organisation complets et obtenu le permis environnemental roumain ainsi que les certifications ISO14001, ISO45001 et ISO9001, ce qui constitue une reconnaissance mondiale en matière de gestion de l'environnement, de santé au travail, de qualité des produits et de sécurité. La capacité de production devrait être étendue à 33 lignes d'ici 2028 afin de renforcer l'efficacité et d'améliorer le service à la clientèle à l'échelle mondiale.

Un lieu de travail respectueux de la diversité et de l'inclusion

En mars 2024, Topband Smart Europe Ltd. a été classé parmi les dix premières entreprises à la culture organisationnelle la plus forte et les meilleurs employeurs de Timișoara par le principal cabinet de conseil RH de Roumanie, Hipo, et a été diffusée par la principale chaîne de télévision locale, Antena.

Dans l'usine européenne de Topband, 82 % des 190 employés sont des talents locaux. L'entreprise utilise les festivals traditionnels comme un pont pour l'échange culturel. « Je me souviens que pendant le festival des bateaux-dragons, nous avons partagé le Zongzi, ce qui m'a permis de mieux comprendre les fêtes traditionnelles chinoises », explique Yu Rou, un employé local. Le personnel évolue ensemble dans le respect et la compréhension afin de constituer une équipe internationale harmonieuse, efficace et dynamique.

Unir les forces pour un avenir commun

Le 19 septembre 2024, Ye Shengxiang, directeur général de l'usine européenne de Topband, a assisté à la table ronde inaugurale Chine-Roumanie à Bucarest, rejoignant des fonctionnaires et plus de 100 représentants pour discuter des possibilités de coopération économique et commerciale bilatérale.

L'usine européenne de Topband est en train de devenir un centre opérationnel indépendant pour les ventes, la R&D et le marketing. D'ici 2028, elle vise à s'étendre à 37 000㎡, à augmenter le personnel à 1 000 collaborateurs, et à améliorer l'efficacité de la production pour atteindre une production quotidienne de 6,5 millions de pièces pour les clients mondiaux.

À l'avenir, Topband continuera à respecter les principes de coopération ouverte et de bénéfice mutuel, à créer de la valeur pour les clients mondiaux grâce à une technologie de contrôle intelligente, et à rendre le monde plus intelligent et plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518902/image_5028286_13180756.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg