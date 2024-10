TOPBAND otwiera nowy rozdział w Rumunii: Dziedzictwo przyjaźni i partnerstwa

TIMIȘOARA, Rumunia, 5 października 2024 r. /PRNewswire/ -- W tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Rumunią.

W ubiegłym roku firma Topband ustanowiła swój europejski zakład produkcyjny w Rumunii, co było kluczowym posunięciem w globalnym łańcuchu dostaw. W dniu 8 listopada 2023 r. uroczyste otwarcie zakładu w Timisoarze dało początek masowej produkcji, mającej na celu poprawę jakości usług dostawczych dla urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi i nowych sektorów energetycznych.

Budowa fabryki

„Chociaż na wczesnych etapach napotkaliśmy niezliczone trudności, niezachwiane zaangażowanie naszego zespołu i nieustanne wysiłki przekształciły te wyzwania w możliwości, ostatecznie doprowadzając do obecnego sukcesu" – powiedział Ye Shengxiang, dyrektor generalny zakładu Topband w Europie.

Ukończono budowę fabryki, ustanowiono w niej kompleksowe systemy produkcyjne i organizacyjne oraz uzyskano wymagane w Rumunii pozwolenie środowiskowe i certyfikaty ISO14001, ISO45001 i ISO9001, potwierdzające globalne standardy zarządzania środowiskowego, zdrowia pracowników, jakości produktów i bezpieczeństwa. Planuje się rozszerzenie produkcji do 33 linii do 2028 r. w celu zwiększenia wydajności i poprawy jakości globalnej obsługi klienta.

Miejsce pracy, które cechuje różnorodny i integracyjny charakter

W marcu 2024 r. firma Topband Smart Europe Ltd. znalazła się w pierwszej dziesiątce firm o najsilniejszej kulturze organizacyjnej i w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w Timisoarze, według Hipo – najbardziej autorytatywnej rumuńskiej firmy konsultingowej ds. kadr. Materiał na jej temat został wyemitowany przez stację Antena, będącą główną stacją telewizyjną w regionie.

W europejskiej fabryce Topband aż 82% ze 190 pracowników to lokalni pracownicy. Firma wykorzystuje lokalne festiwale jako platformę do wymiany kulturowej. „Pamiętam, że podczas Festiwalu Smoczych Łodzi pojawiły się Zongzi, co pozwoliło mi posmakować nieco chińskiej tradycji" – powiedział lokalny pracownik, Yu Rou. Pracownicy rozwijają się w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia, aby zbudować harmonijny, wydajny i dynamiczny międzynarodowy zespół.

Łączymy siły na rzecz wspólnej przyszłości

W dniu 19 września 2024 r. Ye Shengxiang, dyrektor generalny europejskiej fabryki Topband, wziął udział w obradach inauguracyjnego chińsko-rumuńskiego okrągłego stołu poświęconego kwestiom biznesowym, który odbył się w Bukareszcie. Dołączył on do przedstawicieli organów władzy i ponad 100 przedstawicieli branży w celu omówienia możliwości dwustronnej współpracy gospodarczej i handlowej.

Europejska fabryka Topband przekształca się w niezależne centrum operacyjne zajmujące się sprzedażą, działaniami badawczo-rozwojowymi oraz marketingiem. Do 2028 r. fabryka ma zostać rozbudowana do 37 000 ㎡, zwiększyć liczbę pracowników do tysiąca i wzmocnić wydajność produkcyjną do 6,5 miliona sztuk dziennie z korzyścią dla klientów na całym świecie.

W przyszłości Topband będzie nadal przestrzegać zasad otwartej współpracy i wzajemnych korzyści, tworzyć wartość dla globalnych klientów dzięki inteligentnej technologii sterowania oraz przyczyniać się do tego, by świat stawał się bardziej inteligentny i zrównoważony.

