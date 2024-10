TOPBAND schlägt ein neues Kapitel in Rumänien auf: ein Erbe der Freundschaft und Partnerschaft

TIMIȘOARA, Rumänien, 5. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Dieses Jahr markiert den 75. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Rumänien.

Letztes Jahr errichtete Topband sein europäisches Werk in Rumänien, ein entscheidender Schritt in seiner globalen Lieferkette. Am 8. November 2023 wurde mit der Eröffnung des Werks in Timisoara der Startschuss für die Massenproduktion gegeben, mit dem Ziel, den Lieferservice für Haushaltsgeräte, Werkzeuge und neue Energien zu verbessern.

Bau der Anlage

„Obwohl wir in der Anfangsphase mit zahllosen Schwierigkeiten konfrontiert waren, haben das unerschütterliche Engagement und die unermüdlichen Anstrengungen unseres Teams diese Herausforderungen in Chancen umgewandelt, was zu dem jetzigen Erfolg geführt hat", sagte Ye Shengxiang, Geschäftsführer des Topband-Werks in Europa.

Das Werk hat den Bau abgeschlossen, umfassende Produktions- und Organisationssysteme eingerichtet und die rumänische Umweltgenehmigung sowie die Zertifizierungen nach ISO14001, ISO45001 und ISO9001 erhalten, die eine weltweite Anerkennung für Umweltmanagement, Arbeitsschutz, Produktqualität und Sicherheit bedeuten. Die Produktion soll bis 2028 auf 33 Linien erweitert werden, um die Effizienz zu steigern und den weltweiten Kundenservice zu verbessern.

Ein Arbeitsplatz mit Vielfalt und Inklusion

Im März 2024 wurde Topband Smart Europe Ltd. von Rumäniens wichtigstem HR-Beratungsunternehmen, Hipo, in die Top Ten der Unternehmen mit der stärksten Organisationskultur und der besten Arbeitgeber in Timisoara aufgenommen, was vom lokalen Fernsehsender Antena übertragen wurde.

In der europäischen Fabrik von Topband sind 82 % der 190 Mitarbeiter einheimische Arbeitskräfte. Das Unternehmen nutzt traditionelle Feste als Brücke für den kulturellen Austausch. „Ich erinnere mich, dass wir während des Drachenbootfestes gemeinsam Zongzi gegessen haben, was mir einen Einblick in die traditionellen chinesischen Feiertage verschaffte", so ein lokaler Mitarbeiter, Yu Rou. Die Mitarbeiter wachsen in Respekt und Verständnis zusammen, um ein harmonisches, effizientes und lebendiges internationales Team zu bilden.

Mit vereinten Kräften für eine gemeinsame Zukunft

Am 19. September 2024 nahm Ye Shengxiang, Geschäftsführer der europäischen Fabrik von Topband, an dem ersten Rundtischgespräch zwischen China und Rumänien in Bukarest teil und diskutierte mit Beamten und über 100 Vertretern über Möglichkeiten der bilateralen Wirtschafts- und Handelskooperation.

Das europäische Werk von Topband entwickelt sich zu einem unabhängigen Betriebszentrum für Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Marketing. Bis 2028 soll die Zahl der Beschäftigten auf 37.000 ㎡ steigen, die Zahl der Mitarbeiter auf 1.000 erhöht und die Produktionseffizienz auf eine Tagesleistung von 6,5 Millionen Stück für globale Kunden gesteigert werden.

Auch in Zukunft wird Topband die Prinzipien der offenen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Nutzens aufrechterhalten, mit intelligenter Steuerungstechnologie Werte für globale Kunden schaffen und die Welt intelligenter und nachhaltiger machen.

