Trickster: A corrida para o Natal nº 1 não é brincadeira

LONDRES, 13 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, o cantor e empresário austríaco de Linz, lança sua combinação animada e vibrante de clássicos de Natal 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' na Trickster Recordings através da Absolute em 17 de novembro de 2023. Misturando nostalgia e calor festivo, este é o coquetel de Natal que você não sabia que precisava: segure o licor de ovos. Trickster quer levar alegria ao lar de todos!

Trickster

Filmado no emblemático Pinewood Studios, a casa de James Bond, o vídeo do 'single' está impregnado de glamour vintage no estilo dos anos 1940, enquanto alguns dos melhores dançarinos do mundo recriam a energia festiva de arregalar os olhos de uma festa de Natal no estilo de Nova Orleans. Criado por uma equipe que trabalhou em O Senhor dos Anéis, Missão Impossível, Dia da Independência e muito mais, este sucesso de bilheteria de Natal fará parte de um filme completo de Natal.A faixa de Natal de Trickster será a melhor trilha sonora da temporada.

A música chega pouco antes do filme de John Woo de mesmo nome e, embora a história de Trickster seja digna de seu próprio filme, vamos nos concentrar na música por enquanto…

Produzido por Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] e o próprio Trickster , estes favoritos sazonais foram perfeitamente fundidos nos lendários estúdios de Londres Angel e RAK, e combinado no Abbey Road. O produtor Guy Chambers [Robbie Williams] também é uma parte essencial do projeto Trickster. A espetacular 'Silent Night' vs 'Santa Claus Is Coming To Town' apresenta o grupo vocal vencedor do Grammy® The Swingles, uma 'big band' e seção de cordas arranjadas e orquestradas pelo brilhante Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé].

Ao criar através do Rock, Pop, Swing e Electro, Trickster adota uma abordagem pioneira: tudo deve abrir novos caminhos, ser novo e original. Da modo simular, John Woo disse sobre seu próprio 'Silent Night': "Todo o filme não tem diálogo... música em vez de linguagem". Da mesma forma, a música de Trickster fala do coração. 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' segue logo após 'Still Kicking', que foi tocado em todo o mundo.

Então, este ano, tenha um Natal de Trickster : certamente não será chato! Trickster também sente o prazer de anunciar que seu álbum de estreia será lançado em 2024. Certifique-se de que Trickster esteja em sua lista de Natal.

