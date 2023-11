Trickster: La carrera por el primer puesto de la Navidad no es broma

LONDRES, 13 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, el cantante y emprendedor austríaco de Linz, publica su mezcla amplificada y vibrante de clásicos navideños "Silent Night vs. Santa Claus is Coming To Town" en Trickster Recordings, a través de Absolute, el 17 de noviembre de 2023. Con una combinación de nostalgia y calidez festiva, este es el cóctel navideño que no sabíamos que necesitábamos: vamos a esperarlo antes del brindis. ¡Trickster quiere llevar alegría a todos los hogares!

Trickster

Filmado en los icónicos Pinewood Studios, el hogar de James Bond, el video de este tema musical está imbuido de glamour vintage al estilo de los años 40, mientras algunos de los mejores bailarines del mundo recrean la impresionante energía festiva de una fiesta navideña al estilo de Nueva Orleans. Creado por un equipo que ha trabajado en películas como "El Señor de los Anillos", "Misión Imposible" y "Día de la Independencia", más adelante este éxito de taquilla navideño será parte de una película navideña completa. La pista navideña de Tricksterserá la mejor banda sonora para estas fiestas.

La canción llega justo antes de la película de John Woo del mismo nombre y, si bien la historia de Tricksteres digna de su propia película, centrémonos en la música por ahora…

Con producción de Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] y el propio Trickster, estas populares canciones festivas se fusionaron a la perfección en los legendarios estudios londinenses Angel y RAK, y la mezcla se hizo en Abbey Road. El productor Guy Chambers [Robbie Williams] también es una parte importante del proyecto de Trickster. Esta espectacular presentación de "Silent Night vs. Santa Claus Is Coming To Town" cuenta con el grupo vocal ganador del Grammy® The Swingles, una gran banda y una sección de cuerdas organizada y orquestada por el brillante Callum Au [Quincy Jones, Michael Bublé].

Con una creación que atraviesa ritmos como el rock, pop, swing y electro, Trickster adopta un enfoque pionero, donde explora nuevos territorios y muestra una frescura original. De manera similar, John Woo ha manifestado acerca de su propia y original "Silent Night" que "Toda la película carece de diálogos… hay música en lugar de idioma hablado". También la música de Tricksterhabla desde el corazón. "Silent Night vs. Santa Claus Is Coming To Town" sigue el exitoso camino trazado por "Still Kicking", que tuvo una cálida acogida y se transmitió en todo el mundo.

Entonces, este año, podemos disfrutar la Navidad junto a Trickster: ¡sin dudas, será muy divertida! Trickster se complace además en anunciar que 2024 será el año de su álbum debut. Asegúrese de que Trickster esté en su lista de deseos navideños.

Pre-Save (guardado): https://slinky.to/SilentNightSantaClaus

Escuche una muestra del tema: https://youtu.be/BrzOIV-LGOI?si=_29irV6c6ZryPM5W

