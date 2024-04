TUMI ROZŠIRUJE PARTNERSTVO S 1% FOR THE PLANET A VYČLEŇUJE 1 % GLOBÁLNEHO PREDAJA KOLEKCIE 19 DEGREE V ROKU 2024 NA PODPORU ENVIRONMENTÁLNYCH CIEĽOV

„Sme nadšení, že spoločnosť TUMI rozširuje svoj záväzok ako člen 1% for the Planet pre planétu a zaraďuje do programu produktový rad 19 Degree Collection," povedala Kate Williams, generálna riaditeľka 1% for the Planet. „Ich globálne rozšírenie prinesie výrazne väčší vplyv. TUMI si uvedomuje, že teraz je čas konať pre našu planétu a sme veľmi vďační za ich partnerstvo v strategickej filantropii."

Spoločnosť TUMI je odhodlaná zachovávať krásu našej planéty vytváraním produktov vyrobených tak, aby vydržali, a využitím recyklovaných materiálov všade, kde je to možné. 19 Degree Collection je vyrobená z recyklovaného polykarbonátu a recyklovaných PET tkanín a postupne sa z nej stala jedna z najobľúbenejších kolekcií TUMI.

„V spoločnosti TUMI nám úprimne záleží na tom, aby sme vytvárali produkty uvedomelo a používali materiály s úctou k planéte," povedala Jill Krizelman, senior viceprezidentka marketingu a elektronického obchodu spoločnosti TUMI. „1% for the Planet robí skvelú prácu na ochranu krásnych miest Zeme a sme hrdí na to, že v roku 2024 budeme naďalej túto organizáciu podporovať na celom svete."

Viac informácií o 1% for the Planet nájdete na stránke www.onepercentfortheplanet.org. Kolekcia 19 Degree Collection je k dispozícii na predaj v obchodoch TUMI a na stránke TUMI.com po celom svete.

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 vytvára TUMI luxusné obchodné, cestovateľské a funkčné potreby svetovej triedy, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, zjednodušovali a skrášľovali všetky aspekty života na cestách. Spájaním bezchybnej funkčnosti s duchom vynaliezavosti sa zaväzujeme poskytovať podporu na cestách ako celoživotný partner aktívnych ľudí, ktorí nasledujú svoje vášne. Viac informácií o TUMI nájdete na stránke TUMI.com.

TUMI a logo TUMI sú registrované ochranné známky spoločnosti Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

O organizácii 1% for the Planet

1% for the Planet je globálna organizácia, ktorá sa snaží zaistiť prosperitu našej planéty a budúcich generácií. Konáme ako partner v oblasti zodpovednosti pre podniky a podporujeme environmentálnych partnerov prostredníctvom ročného členstva. Formou partnerského poradenstva, šírenia príbehov s vplyvom a certifikácie tretích strán uľahčujeme a zefektívňujeme environmentálne darcovstvo.

Organizáciu v roku 2002 založil Yvon Chouinard, zakladateľ spoločnosti Patagonia, a Craig Mathews, zakladateľ Blue Ribbon Flies a jej členovia už darovali environmentálnym partnerom. Dnes pozostáva globálna sieť 1% for the Planet z tisícov podnikov a environmentálnych partnerov, ktorí pracujú na lepšej budúcnosti.

Ak chcete nákupom prispieť na planétu, hľadajte naše logo a pridajte sa k nám na onepercentfortheplanet.org.

Kontakty pre médiá TUMI

Alexandra Gillis

TUMI, globálna PR + sociálna manažérka

[email protected]

Hailey Hauldren

SHADOW

[email protected]

Kontakt pre médiá 1% for the Planet: Brand & Marketing Team, 1% for the Planet

[email protected]

Kancelária: 802-861-0460

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2379617/SS24_Social_CropsSS24_Seasonal_19D_INTL_EXP_4_WHEEL_CO_BLACK_GREY__SLATEBLUE_MAUVE_TEXTURE_1187_v5_C.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg