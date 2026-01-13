Tuya Smart bringt Aura auf den Markt, einen KI-Begleitroboter für Haustiere

Haustiere sind für Menschen zu wichtigen emotionalen Begleitern geworden – dennoch werden ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse häufig übersehen. Wenn Ihr Haustier beginnt, sich unter dem Bett zu verstecken, sich übermäßig zu putzen oder das Interesse an Leckerlis verliert, können diese scheinbar geringfügigen Veränderungen tatsächlich Anzeichen für Stress sein.

Untersuchungen zeigen, dass längere Phasen der Einsamkeit bei Haustieren zu Angstzuständen, Depressionen und Verhaltensauffälligkeiten führen können. Während herkömmliche intelligente Geräte grundlegende Aufgaben wie Füttern oder Überwachen bewältigen können, sind sie nicht in der Lage, die tieferen emotionalen Bedürfnisse von Haustieren zu erfüllen. Haustiere benötigen mehr als nur Futter – sie müssen wahrgenommen, verstanden und begleitet werden. Angetrieben von dieser Erkenntnis stellte Tuya Aura vor.

Ein freundlicher, intelligenter „Haustier-Butler"

Am Stand von Tuya auf der CES 2026 erregt Aura schnell das Interesse der Besucher. Aura basiert auf Kernmodulen – darunter ein IPC-Sprachmodul, interaktive Fütterungs- und Spielmodule, ein Roboter-Mobilitätsmodul und eine kombinierte Fütterungs- und Ladestation – und integriert mehrere GenAI-Funktionen. Es kann flexibel verschiedene Aufgaben übernehmen und läutet damit eine neue Ära der KI-gestützten Haustierbegleitung ein.

Ein „Emotionsübersetzer" für Haustiere

Durch Verhaltensanalyse und Geräuscherkennung kann Aura den emotionalen Zustand eines Haustieres genau interpretieren: ob aufgeregt, ängstlich, einsam oder entspannt. Tierhalter erhalten über ihr Smartphone emotionale Berichte in Echtzeit, wodurch sie die Gefühle ihrer Haustiere besser verstehen und auch unterwegs mit ihnen in Verbindung bleiben können.

Ein interaktiver „Allround-Spielgefährte"

Aura verfügt über Laserspiel, Futterausgabe, simulierte Tiergeräusche, ausdrucksstarke animierte Augen und Gesichtsausdrücke sowie intelligente Sprachinteraktion. Es ist so konzipiert, dass es reaktionsschnell und warmherzig ist und das Erlebnis der Haustiere von der Interaktion mit einem kalten Gerät zu einer Bindung mit einem fürsorglichen Begleiter verwandelt.

Ein engagierter „Familienfotograf"

Dank KI-basierter Haustiererkennung und intelligenter Verfolgung hält Aura automatisch unvergessliche Momente Ihrer Haustiere fest – von plötzlichen Energieschüben über friedliche Nickerchen bis hin zu spielerischen Interaktionen. Es kann auch automatisch kurze Videos erstellen und unterstützt Besitzer dabei, wertvolle Erinnerungen zu bewahren und emotionale Bindungen zu stärken.

Ein mobiler „Home Explorer"

Mit autonomer V-SLAM-Navigation, binokularem Sehen und AIVI-Objekterkennungsalgorithmen bewegt sich Aura frei im ganzen Haus und sucht proaktiv nach Haustieren, um mit ihnen zu interagieren. Wenn der Akkustand niedrig ist, kehrt das Gerät selbstständig zu seiner Ladestation zurück, sodass es rund um die Uhr ohne Unterbrechung einsatzbereit ist.

Wir verbinden Sie mit dem lokalen Haustierservice

Über die reine Begleitung hinaus ist Aura mit dem umfangreichen Entwickler-Ökosystem und dem lokalen Lifestyle-Servicenetzwerk von Tuya verbunden. Es unterstützt eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter intelligente Tierpensionen, Gesundheits- und medizinische Versorgung, Verhaltenstraining, Pflege, personalisierte Anpassung und Engagement in der Gemeinschaft – und schafft so eine Plattform aus einer Hand für ein tierorientiertes Leben.

Von Haustierbegleitung bis hin zu Haushaltsdienstleistungen – physische KI hält Einzug in den Alltag

Aura definiert die Haustiertechnologie neu, indem es eine neue Klasse von KI-Begleitern einführt, die durch Umweltbewusstsein und proaktiven Service nahtlos in den Alltag integriert werden können. Über die Haustierpflege hinaus bedient Aura den noch jungen und fragmentierten Markt für Haushaltsroboter mit Funktionen wie proaktiver Unterstützung, emotionaler Begleitung und Ökosystemintegration und schafft damit eine skalierbare Grundlage für zukünftige Anwendungen in den Bereichen Altenpflege, Hausüberwachung und Familienvernetzung.

Aura wurde auf der CES 2026 vorgestellt und unterstreicht die Führungsrolle von Tuya im Bereich der KI- und Robotik-Innovation sowie die langfristige Vision des Unternehmens für ein KI-gestütztes Leben. Auch in Zukunft wird Tuya die Integration von KI in verschiedene Hardwareformen weiter vorantreiben, um neue Alltagserfahrungen zu ermöglichen und eine Zukunft zu gestalten, in der Technologie sowohl intelligent als auch wirklich begleitend ist.

