Une deuxième usine SANY est choisie comme usine phare par le Forum économique mondial

CHANGSHA, Chine, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry (« SANY »), une entreprise majeure de l'industrie de la fabrication d'équipements haut de gamme, possède maintenant deux usines « phares » (Lighthouse) certifiées dans le cadre du prestigieux Global Lighthouse Network (GLN) du Forum économique mondial . L'usine « No. 18 » de Changsha est la deuxième usine phare certifiée dans l'industrie lourde mondiale après l'usine de machines de forage de SANY à Beijing.

Lighthouse factory of SANY

Le GLN, établi en collaboration avec McKinsey, reconnaît les usines phares dans le monde entier, qui sont des sites de fabrication pionniers en matière de fabrication numérique et de mondialisation 4.0 et qui représentent le plus haut niveau d'intelligence industrielle (Intelligent manufacturing, IM) et de numérisation.

En réponse aux défis posés par les fluctuations de cycle sur le marché de l'industrie lourde et la production de pièces lourdes à faible volume, SANY a pleinement tiré parti de la production automatisée flexible, de l'IA et des solutions IoT à l'échelle pour établir un système de fabrication numérique et flexible d'équipements lourd dans l'usine No. 18. Les améliorations sont de taille : SANY a réalisé une expansion de la capacité de production de 123 %, une augmentation de la productivité de 98 % et une réduction des coûts de fabrication unitaires de 29 %.

« Il n'y a que deux usines phares dans l'industrie lourde mondiale, et toutes deux appartiennent à SANY. L'obtention d'une deuxième certification est une reconnaissance de notre expertise et démontre nos grandes réussites en matière de fabrication de pointe et transformation numérique », a souligné Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry.

En juillet dernier, SANY a été nommée l'une des « 50 entreprises les plus intelligentes » par MIT Technology Review, tandis que son usine No. 18 devient l'usine phare « la plus intelligente » de machinerie lourde :

L'usine de 100 000 mètres carrés produit des camions pompe, des pompes sur remorque et des pompes montées sur camion, dont les parts de marché sont les plus élevées au monde depuis plusieurs années consécutives.

Les neuf principaux procédés de fabrication de l'usine et leurs 32 scénarios de production typiques ont atteint l'automatisation complète.

Chaque pompe produite à partir de l'usine reçoit une « carte d'identité » exclusive dès le début de la production, et est intelligemment expédiée par le « cerveau d'usine » de la gestion des opérations de fabrication (Manufacturing operations management, MOM) tout au long du processus de production. L'usine a réalisé tous les éléments de fabrication intelligente.

Toutes les opérations de découpe et de tri des plaques d'acier sont effectuées par des robots IA avec visualisation 3D, améliorant ainsi la précision à 1 mm, et permettant de diminuer le temps de 60 % et de réduire les déchets de matériaux de près de moitié.

Les 1 540 capteurs et 200 robots en réseau déployés dans l'usine génèrent plus de 30 TB de big data chaque jour.

Grâce à la technologie de cheminement d'arc, la table tournante de 2,6 tonnes pour camion pompe de 3,7 mètres de long a réalisé une préhension et un soudage sans fixation pour la première fois dans l'industrie.

SANY a investi 500 millions de yuans (69,53 millions USD) et a réalisé des percées innovantes dans 55 technologies de base depuis le projet Changsha Factory 18 en 2020.

La transformation IM de Changsha Factory 18 a augmenté sa capacité de production de 123 %, l'efficacité du personnel de 98 % et le taux d'automatisation global de 76 %, avec la capacité de produire 263 UGS. En 2021, la valeur de production par habitant de l'usine a atteint 14,7113 millions de yuans (2,05 millions USD), et la valeur par mètre carré était de 154 000 yuans (21 410 USD).

Les solutions technologiques et techniques originales issues du projet Changsha Factory 18 ont rapidement été promues dans les 45 autres usines de SANY. Les 46 usines transformées numériquement ont cartographié le modèle des usines intelligentes dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, élargissant dans le même temps l'IM aux maillons amont et aval de la chaîne industrielle.

« SANY s'engage pour la transformation numérique et intelligente des produits, de la fabrication et des opérations intelligentes, grâce à l'avancement technologique continu et au partage d'expérience, et nous nous efforçons de devenir la référence en IM de l'industrie des machines de construction au niveau mondial » a ajouté Xiang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923391/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group