World Economic Forum voegt tweede SANY-fabriek toe aan Global Lighthouse Network

CHANGSHA, China, 20 oktober 2022 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry ("SANY"), een toonaangevende fabrikant van high-end apparatuur, heeft nu twee gecertificeerde vuurtorenfabrieken als onderdeel van het prestigieuze World Economic Forum (WEF)'s Global Lighthouse Network (GLN ). De No. 18 Factory in Changsha is na de SANY fabriek voor boormachines in Beijing de tweede gecertificeerde vuurtorenfabriek in de wereldwijde zware industrie.

Het GLN, opgericht in samenwerking met McKinsey, erkent vuurtorenfabrieken over de hele wereld. Dat zijn fabrieken die pioniers zijn op het gebied van digitale fabricage en Globalisering 4.0 en die het hoogste niveau van intelligente fabricage (IM) en digitalisering vertegenwoordigen.

In antwoord op de uitdagingen van cyclusschommelingen in de zware industriemarkt en de veelsoortige maar in kleine volumes geproduceerde zware onderdelen, heeft SANY volledig gebruik gemaakt van flexibele geautomatiseerde productie, AI en geschaalde IoT-oplossingen om een digitaal en flexibel productiesysteem van zware apparatuur op te zetten in de No. 18 Factory. De verbeteringen zijn aanzienlijk: SANY bereikte 123 procent uitbreiding van de productiecapaciteit, 98 procent verhoging van de productiviteit en 29 procent verlaging van de productiekosten per eenheid.

"Er zijn slechts twee vuurtorenfabrieken in de wereldwijde zware industrie, en beide zijn van SANY. Het verkrijgen van de tweede certificering is een erkenning van onze expertise en toont onze grote verwezenlijkingen in geavanceerde productie en digitale transformatie," aldus Xiang Wenbo, voorzitter van SANY Heavy Industry.

In juli werd SANY door MIT Technology Review uitgeroepen tot één van de "50 slimste ondernemingen", terwijl haar fabriek nr. 18 de "slimste" vuurtorenfabriek van zware machines wordt:

De 100.000 vierkante meter grote fabriek produceert pompwagens, aanhangwagenpompen en op een vrachtwagen gemonteerde pompen, waarvan de marktaandelen al jaren achtereen de hoogste ter wereld zijn.

De negen belangrijkste productieprocessen en 32 typische productiescenario's van de fabriek zijn volledig geautomatiseerd.

Elke pomp die in de fabriek wordt geproduceerd, krijgt vanaf het begin van de productie een exclusieve "ID-kaart" en wordt door het MOM "fabrieksbrein" gedurende het hele productieproces intelligent gestuurd. De fabriek heeft alle elementen van intelligente productie bereikt.

Al het snijden en sorteren van stalen platen wordt uitgevoerd door AI-robots met 3D-visualisatie, wat de precisie verbetert tot 1 mm, de tijd met 60 procent verkort en materiaalverspilling met bijna de helft vermindert.

De 1.540 sensoren en 200 volledig genetwerkte robots in de fabriek genereren dagelijks meer dan 30 TB aan big data.

Met arc tracking-technologie heeft de 3,7 meter lange 2,6-tons pompwagendraaitafel voor het eerst in z'n sector klemvrij vastgrijpen en lassen gerealiseerd.

SANY investeerde 500 miljoen yuan (69,53 miljoen USD) en realiseerde innovatieve doorbraken bereikt van 55 kerntechnologieën sinds het Changsha Factory 18-project in 2020.

De IM-transformatie van Changsha Factory 18 verhoogde de productiecapaciteit met 123%, de efficiëntie van het personeel met 98% en de totale automatiseringsgraad met 76%, waardoor 263 SKU's kunnen worden geproduceerd. In 2021 bereikte de productiewaarde van de fabriek per capita 14,7113 miljoen yuan (2,05 miljoen USD), en de waarde per vierkante meter bedroeg 154.000 yuan (21.410 USD).

De originele technologische en technische oplossingen die in het Changsha Factory 18-project zijn ontstaan, werden snel gepromoot in de 45 andere fabrieken van SANY. De 46 digitaal getransformeerde fabrieken hebben de blauwdruk van slimme fabrieken in de context van de vierde industriële revolutie in kaart gebracht, waarbij IM tegelijkertijd wordt uitgebreid naar de upstream- en downstream-schakels van de industriële keten.

"SANY zet zich in voor de digitale en intelligente transformatie van intelligente producten, productie en activiteiten dankzij continue technologische vooruitgang en het delen van ervaringen. We streven ernaar om de IM-benchmark van de wereldwijde bouwmachine-industrie te worden," aldus nog Xiang.

