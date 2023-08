Unilumin figure dans le Top 500 des marques les plus importantes d'Asie

SHENZHEN, Chine, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 1er août, GYBrand a publié son classement des 500 marques les plus importantes d'Asie en 2023 et Unilumin est très fière de figurer sur cette liste. Grâce à une valeur de marque estimée à 1,705 milliard de dollars, Unilumin a été classée comme la 495e marque la plus importante.

La société GYbrand se consacre à l'étude de la valeur des marques à l'échelle mondiale. La dernière liste, le classement des 500 marques les plus importantes d'Asie en 2023, est basée sur une analyse complète des fondamentaux de la marque, de la force de la marque, de la contribution de la marque, de la performance de l'entreprise et d'autres indicateurs, et ce classement jouit d'un grand prestige.

Fondé en 2004, le portefeuille de produits d'Unilumin comprend des gammes d'écrans LED, d'éclairages LED, de poteaux intelligents multifonctionnels et de solutions intégrées. Grâce à une innovation continue, Unilumin est à la pointe de l'industrie dans les domaines de l'affichage Micro/Mini LED, du contenu numérique 3D à l'œil nu, de la prise de vue virtuelle XR, de l'affichage cinématographique et d'autres domaines.

Par ailleurs, dans sa base de fabrication intelligente de Daya Bay, Unilumin a amélioré la stabilité du processus de fabrication de 80 % et l'efficacité de 50 %, grâce à une large application de l'équipement automatisé. Dans le même temps, l'application de robots logistiques a permis d'améliorer de 60 % l'efficacité du transfert logistique et de réduire de 70 % le transfert logistique, avec une augmentation de 350 % de la capacité de stockage. En adoptant l'automatisation, Unilumin démontre son engagement à établir une référence dans l'industrie des LED.

Unilumin est à l'origine d'une série de réussites brillantes liées à l'application innovante de ses produits LED. Dans le domaine de la production virtuelle et de la réalisation de films, Unilumin (y compris sa filiale ROE Visual) est un acteur de premier plan sur le marché mondial, et a fourni ses services de tournage virtuel pour le film « Everything Everywhere All at Once », récompensé par un Oscar. Elle est également la seule entreprise à disposer de quatre écrans certifiés DCI. Unilumin fournit une solution de production virtuelle entièrement intégrée : système de tournage virtuel XR + solution de processus complet + système de projection cinématographique.

Alors que la présence de l'entreprise dans leTop 500 des marques les plus importantes de Chine pendant deux années consécutives, et maintenant dans le Top 500 des marques les plus importantes d'Asie, démontre clairement les ambitions mondiales d'Unilumin, la force de ses solutions de pointe et sa capacité de service, qui sont prouvées par des projets de haut niveau. Des événements majeurs tels que les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, la Coupe du monde 2022 au Qatar, la saison du carnaval 2022 en Arabie saoudite, les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo et la Coupe du monde de basket-ball de la FIBA, pour n'en citer que quelques-uns, ont tous bénéficié de la qualité des écrans d'Unilumin.

