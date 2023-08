Unilumin listada entre as 500 principais marcas mais valiosas da Ásia

SHENZHEN, China, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Com o lançamento do "Top 500 das Marcas Mais Valiosas da Ásia 2023" ("Top 500 Most Valuable Brands in Asia 2023") pela GYBrand, em 1° de agosto, a Unilumin se orgulhou de compor a lista. Com um valor de marca estimado de USD 1,705 bilhão, a Unilumin foi classificada como a 495ª marca mais valiosa.

1

A organização GYbrand está focada em pesquisas de valor de marca em escala global. A lista mais recente, "Top 500 das Marcas Mais Valiosas da Ásia 2023", é baseada em uma análise abrangente dos fundamentos da marca, força da marca, contribuição da marca, desempenho dos negócios e outros indicadores, e a classificação é muito prestigiada.

Fundada em 2004, a Unilumin possui um rico portfólio de produtos em suas linhas de displays de LED, iluminação de LED, postes inteligentes multifuncionais e soluções integradas de suporte. Por meio da inovação contínua, a Unilumin está na vanguarda do setor em displays de Micro/Mini LED, conteúdo digital 3D a olho nu, filmagem virtual XR, telas de cinema e outras áreas.

Além disso, em sua Base de Fabricação Inteligente em Daya Bay (Daya Bay Smart Manufacturing Base), a Unilumin melhorou a estabilidade do processo de fabricação em 80% e a eficiência em 50%, por meio da ampla aplicação de equipamentos automatizados. Ao mesmo tempo, foi alcançada uma melhoria de 60% na eficiência de transferência logística e uma redução de 70% nas transferências logísticas, com um aumento de 350% na capacidade de armazenamento por meio da aplicação de robôs logísticos. Abraçando a automação, a Unilumin demonstra seu compromisso em se estabelecer como referência no setor de LED.

A Unilumin possui uma série de conquistas brilhantes ligadas à aplicação inovadora de seus produtos de LED. No campo da produção virtual e cinematografia, a Unilumin (incluindo sua subsidiária ROE Visual) é uma das principais referências no mercado global, fornecendo seus serviços de filmagem virtual para o vencedor do Oscar "Everything Everywhere All at Once" ("Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"). Além disso, é a única empresa com quatro displays com certificação pelo DCI (Digital Cinema Initiatives). A Unilumin fornece a solução de produção virtual totalmente integrada de: "Sistema de filmagem virtual XR + solução completa de processo + sistema de projeção de cinema".

Embora a inclusão da empresa no "TOP 500 das Marcas Mais Valiosas da China" por dois anos consecutivos, e agora no "TOP 500 das Marcas Mais Valiosas da Ásia", demonstre claramente as ambições globais da Unilumin, sua liderança em soluções e capacidade de serviço são comprovadas por meio de projetos de grande destaque. Eventos importantes como os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, a Copa do Mundo do Catar 2022, o "Carnaval da Arábia Saudita" 2022, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Copa do Mundo de Basquete da FIBA, para citar alguns, todos desfrutaram da qualidade das excelentes telas da Unilumin.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2168055/1.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.