UnionPay International Assina MOU com o Banco Central do Camboja

Visitantes do Camboja na China podem fazer pagamentos QR UnionPay com carteiras eletrônicas de casa

XANGAI, 10 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a UnionPay International (UPI) e o Banco Nacional do Camboja assinaram um Memorando de Entendimento em Phnom Penh, capital do Camboja. Ambas as partes concordam em promover a interoperabilidade do código QR para melhor apoiar os residentes de ambos os países no pagamento móvel transfronteiriço. Com essa colaboração, os residentes do Camboja podem fazer pagamentos com carteiras eletrônicas de seu país de origem na rede QR global da UnionPay, que inclui a China, satisfazendo sua necessidade de pagamento móvel quando visitam a China ou outro lugar. As informações de pagamento da UnionPay serão integradas ao QR cambojano para que os comerciantes QR locais também possam receber pagamentos do aplicativo UnionPay e dos aplicativos bancários da China continental conectados à Plataforma de Pagamento da Rede de Aplicativos UnionPay.

Com aceitação por mais de 90% dos comerciantes no Camboja e centenas de milhares de cartões emitidos pelos principais bancos locais, como ABA, ACLEDA e Canadia, a UnionPay tornou-se uma ferramenta de pagamento preferida pelos residentes no país. No MOU de hoje, a UPI e o banco central do Camboja concordam em integrar os serviços de pagamento móvel da UnionPay nas carteiras eletrônicas da Bakong, o sistema nacional de pagamento móvel do Camboja. No futuro, os residentes do Camboja podem simplesmente usar os aplicativos de pagamento dos membros da Bakong para pagamentos fáceis no Camboja, na China e para compras internacionais.

As duas partes também concordam em promover conjuntamente a integração das informações de pagamento da UnionPay no QR nacional do Camboja, conhecido como KHQR, para permitir a aceitação de carteiras mantidas pela UnionPay nos comerciantes da KHQR. Desenvolvido com o apoio do Banco Nacional do Camboja, o KHQR alcançou cobertura total de aceitação no país. A capacitação do UnionPay QR melhorará significativamente a experiência de pagamento móvel dos titulares da UnionPay, que visitam o Camboja.

Nos últimos anos, a UPI intensificou os esforços em localização e digitalização de negócios, para oferecer serviços de pagamento de qualidade a mais clientes fora do continente da China. Atualmente, mais de 200 milhões de cartões da UnionPay foram emitidos em 78 países e regiões fora da China continental, e esses cartões podem ser usados em quase todos os terminais e caixas eletrônicos POS, no continente da China. Alinhados com as mudanças nos hábitos de pagamento do consumidor, mais de 170 carteiras eletrônicas padrão da UnionPay, foram implementadas em mais de 30 países e regiões no exterior. Os titulares de cartões internacionais podem fazer pagamentos QR ou NFC na China continental diretamente com ferramentas que conhecem bem, sem a necessidade de uma nova conta bancária ou um novo aplicativo.

Com a recuperação gradual do tráfego transfronteiriço, a UPI também está em total colaboração com redes de código QR na Coréia do Sul, Sri Lanka, Vietnã, Malásia e mais por meio de soluções inovadoras, como vinculação de rede e integração de pagamento, permitindo aceitação mútua. Essas colaborações permitem que turistas chineses paguem com carteiras UnionPay em comerciantes QR nesses países e, ao mesmo tempo, permitem a aceitação rápida de carteiras internacionais em comerciantes globais UnionPay QR, melhorando significativamente a experiência de pagamento para visitantes na China e no resto do mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2150337/photo.jpg

FONTE UnionPay International

