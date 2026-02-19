Univar Solutions расширяет ассортимент ингредиентов, заключив эксклюзивное соглашение о дистрибуции гликолевой кислоты в регионе EMEA

«Мы с удовольствием объявляем о нашем партнерстве с CABB Group в сфере косметики и средств личной гигиены, а также бытовой химии и промышленной уборки в регионе EMEA, в первую очередь направленном на объединение усилий для повышения эффективности и производительности для клиентов и конечных потребителей, — сказал Ник Пауэлл (Nick Powell), генеральный директор подразделения Ingredients + Specialties компании Univar Solutions. — Этот стратегический альянс укрепляет нашу способность поставлять качественные инновационные ингредиенты, и мы уверены, что вместе мы сможем приносить больше пользы, предлагая растворы гликолевой кислоты, которые отвечают растущему спросу на многоцелевые потребительские продукты в регионе».

Гликолевая кислота широко используется в косметических средствах и продуктах для ухода за кожей и для соответствующих процедур, и ее эффективность для отшелушивания, обновления, очищения и увлажнения кожи широко признана. Она также очень хорошо подходит для технического применения в бытовой химии и для промышленной уборки благодаря низкой токсичности, негорючести и отсутствию летучих органических соединений. Это новое партнерство включает растворы гликолевой кислоты GLYCOS® Clear 70 и GLYTECH® Basic 70.

«Это новое сотрудничество с компанией CABB Group укрепляет нашу приверженность предложению высокопроизводительных решений с надежными поставками и техническим совершенством, — сказал Джеймс Петерсон (James Peterson), глобальный вице-президент подразделения CARE (косметика и средства личной гигиены) компании Univar Solutions. — Вместе мы создаем для наших клиентов на ключевых рынках возможности для инноваций и роста. Эти ингредиенты также эффективны, универсальны и разнообразны, и мы видим, что они становятся все более популярными при выполнении современных процедур по уходу за кожей и личной гигиены».

«Присущие компании Univar Solutions широкий охват рынков, глубокие технические знания и стремление к качественному обслуживанию клиентов делают ее идеальным партнером для повышения доступности наших продуктов, — сказал Тобиас Шалоу (Tobias Schalow), генеральный директор CABB Group. — Это эксклюзивное партнерство, несомненно, будет способствовать росту предложения гликолевой кислоты на рынке EMEA. Являясь мировым лидером в области специальных химикатов, компания CABB Group стремится поставлять для средств личной гигиены и других целей надежные продукты неизменного состава. Компания CABB Group имеет 40-летний опыт в области производства гликолевой кислоты и продолжает повышать стандарты качества и безопасности продукции».

Пополнение ассортимента предлагаемых подразделением Ingredients + Specialties компании Univar Solutions продуктов гликолевой кислотой является частью стратегической инициативы компании по инвестированию в быстрорастущие области и расширению ассортимента ингредиентов, которые позволяют клиентам создавать конкурентоспособные и высокоэффективные продукты. Для получения дополнительной информации о гликолевой кислоте и полном ассортименте продуктов и услуг подразделения Ingredients + Specialties компании Univar Solutions клиенты могут посетить веб-сайт univarsolutions.co.uk/.

* Соглашение охватывает рынки таких стран, как Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Соединенное Королевство, Ирландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Греция, Эстония, Латвия, Литва, Турция, Алжир, Марокко, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Дубай, Оман, Катар, Бахрейн, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

О компании Univar Solutions

Компания Univar Solutions является ведущим мировым дистрибьютором специализированных химикатов и ингредиентов, который предлагает лучший ассортимент продукции от ведущих мировых производителей. Благодаря крупнейшему в отрасли частному транспортному парку и техническим специалистам по продажам, непревзойденному логистическому ноу-хау, глубоким знаниям рынка и нормативных требований, разработке составов и рецептур, а также ведущим цифровым инструментам, Компания обладает хорошими возможностями, чтобы предлагать индивидуальные решения и дополнительные услуги для широкого спектра рынков, отраслей и задач. В соответствии со своим предназначением, заключаемся в помощи населению в поддержании здоровья, надлежащем питании, личной гигиене и безопасности, компания Univar Solutions стремится помогать клиентам и поставщикам создавать инновации и ориентирована на совместный рост. Узнайте больше на univarsolutions.com.

О подразделении Ingredients + Specialties компании Univar Solutions

Подразделение Ingredients + Specialties компании Univar Solutions предлагает лучшие продукты, кадры и результаты специализированным клиентам и поставщикам, стремящимся улучшить современную жизнь. Объединив науку, инновации и глубокие знания с ведущим рядом специализаций, мы помогаем находить решения, необходимые для безопасного улучшения жизни и сообществ по всему миру. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте univarsolutions.com.

О компании CABB Group

Компания CABB Group является ведущим поставщиком услуг контрактного производства (CDMO) и высококачественных химикатов, специализирующимся на производстве активных ингредиентов по специальным заказам и химически чистых решениях для медико-биологической отрасли, производства средств личной гигиены, растениеводства и специализированного применения. Компания CABB Group объединяет передовые технологии с глобальной сетью крупномасштабного производства, чтобы предлагать надежные, экологичные и экономичные решения для создания индивидуальных решений для сложного химического производства. Компания CABB, у которой 1200 сотрудников, выручка около 600 млн евро и шесть глобальных производственных площадок, является партнером в области производства высококачественных химикатов, превращающим сложную химию в надежные и экономически эффективные решения. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте cabb-chemicals.com.

Прогнозные заявления и информация

Настоящий материал содержит «прогнозные заявления» в соответствии с применимым законодательством в отношении финансовых и операционных показателей, относящихся к деятельности Компании. Прогнозные заявления обычно можно определить по таким словам, как «полагает», «ожидает», «может», «будет», «должен», «мог бы», «стремится», «намеревается», «планирует», «оценивает», «ожидает» или другим сопоставимым терминам. Все прогнозные заявления, приведенные в этом материале, отмечаются такими предостерегающими формулировками.

Прогнозные заявления подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, многие из которых могут не контролироваться Компанией, что может привести к тому, что ожидания не будут реализованы, или может иным образом существенно и негативно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности или денежные потоки Компании. Хотя прогнозные заявления основаны на том, что руководство считает разумными предположениями, мы предупреждаем вас, что прогнозная информация, представленная в этом материале, не является гарантией будущих событий или результатов и что фактические события или результаты могут существенно отличаться от тех, которые указаны или предложены в прогнозной информации, содержащейся в этом материале. Дополнительную информацию о факторах, которые могут повлиять на Компанию, см. в последнем годовом отчете Компании и в других финансовых отчетах, включая информацию, изложенную под заголовком «Факторы риска». Любые прогнозные заявления отражают взгляды Компании только на дату публикации настоящего материала и не должны рассматриваться как отражающие взгляды Компании на любую последующую дату, и Компания не берет на себя никаких обязательств, кроме тех, которые могут требоваться по закону, в отношении обновления любых прогнозных заявлений.

