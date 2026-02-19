Univar Solutions rozširuje portfólio ingrediencií o exkluzívnu zmluvu na distribúciu kyseliny glykolovej v regióne EMEA

„S potešením oznamujeme naše partnerstvo so skupinou CABB Group v oblasti kozmetiky, osobnej starostlivosti, starostlivosti o domácnosť a priemyselného čistenia v regióne EMEA. Spoločne sa zameriame na účinnosť a výkon pre zákazníkov a koncových spotrebiteľov," uviedol Nick Powell, generálny riaditeľ divízie Ingredients + Specialties v spoločnosti Univar Solutions. „Toto strategické spojenie posilňuje našu schopnosť dodávať kvalitné a inovatívne ingrediencie. Sme presvedčení, že spoločne dokážeme priniesť vyššiu hodnotu tým, že ponúkneme roztoky s kyselinou glykolovou, ktoré uspokoja rastúci dopyt po viacúčelových spotrebiteľských produktoch v regióne."
Kyselina glykolová sa bežne používa v kozmetických a pleťových produktoch a ošetreniach a je široko uznávaná pre svoju účinnosť pri exfoliácii, obnove pleti, čistení a hydratácii. Vďaka nízkej toxicite, nehorľavosti a vlastnostiam bez prchavých organických zlúčenín je tiež vhodnou voľbou pre technické využitie v starostlivosti o domácnosť a priemyselnom čistení. Medzi roztoky kyseliny glykolovej v rámci nového partnerstva patria GLYCOS® Clear 70 a GLYTECH® Basic 70.
„Nová spolupráca so skupinou CABB Group upevňuje náš záväzok dodávať vysokovýkonné riešenia so spoľahlivými dodávkami a technickou excelentnosťou," povedal James Peterson, globálny viceprezident CARE pre Univar Solutions. „Spoločne umožňujeme našim zákazníkom na kľúčových trhoch dosahovať inovácie a rast. Tieto ingrediencie sú navyše účinné, všestranné a rozmanité. Vidíme, že sú v modernej starostlivosti o pleť a osobnej hygiene čoraz populárnejšie."
„Vďaka širokému dosahu na trhu, hlbokým technickým znalostiam a kvalitnému zákazníckemu servisu je spoločnosť Univar Solutions ideálnym partnerom na rozšírenie dostupnosti našich produktov," povedal Tobias Schalow, generálny riaditeľ CABB Group. „Toto exkluzívne partnerstvo nepochybne pomôže podporiť rozšírenie kyseliny glykolovej na trhu v regióne EMEA. Ako globálny líder v oblasti špecializovaných chemických látok sa CABB Group zaväzuje dodávať konzistentné a spoľahlivé produkty v oblasti osobnej starostlivosti aj v iných segmentoch. Vďaka viac ako 40 rokom skúseností s kyselinou glykologou CABB Group neustále zvyšuje štandardy kvality a bezpečnosti produktov."
Zaradenie kyseliny glykolovej do portfólia Ingredients + Specialties spoločnosti Univar Solutions je súčasťou strategickej iniciatívy investovať do rýchlo rastúcich oblastí a posilňovať portfóliá ingrediencií, ktoré zákazníkom umožňujú vytvárať diferencované a vysoko účinné produkty. Zákazníci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o kyseline glykolovej a komplexnej ponuke produktov a služieb divízie Ingredients + Specialties spoločnosti Univar Solutions, môžu navštíviť stránku univarsolutions.co.uk/.
*Medzi trhy zahrnuté do zmluvy patria: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia, Dubaj, Omán, Katar, Bahrajn, Kazachstan, Kuvajt, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan
O spoločnosti Univar Solutions
Univar Solutions je popredným svetovým distribútorom špeciálnych chemikálií a prísad, ktorý zastupuje špičkové portfólio popredných svetových výrobcov. Vďaka najväčšej súkromnej prepravnej flotile a technickej predajnej sile v odvetví, bezkonkurenčnému logistickému know-how, hlbokým znalostiam trhu a regulácie, vývoju receptúr a špičkovým digitálnym nástrojom je spoločnosť v dobrej pozícii, aby mohla ponúkať riešenia šité na mieru a služby s pridanou hodnotou pre širokú škálu trhov, priemyselných odvetví a využití. Pri plnení svojej misie pomáhať udržiavať komunity zdravé, nasýtené, čisté a v bezpečí, je spoločnosť Univar Solutions odhodlaná pomáhať zákazníkom a dodávateľom inovovať a zamerať sa na spoločný rast. Viac informácií nájdete na stránke univarsolutions.com.
O divízii Ingredients + Specialties spoločnosti Univar Solutions
Ingredients + Specialties spoločnosti Univar Solutions prináša tie najlepšie produkty, ľudí a výsledky špecializovaným zákazníkom a dodávateľom, ktorí sa snažia poháňať moderný život. Kombináciou vedy, inovácií a hlbokých odborných znalostí s popredným špecializovaným portfóliom pomáhame nachádzať riešenia potrebné na bezpečné zlepšenie života a komunít po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke univarsolutions.com.
O skupine CABB Group
CABB Group je popredným poskytovateľom zmluvnej výroby (CDMO) a čistých chemických látok, ktorý sa špecializuje na prispôsobené aktívne zložky a roztoky vysokej čistoty pre biologické vedy, osobnú starostlivosť, pestovanie plodín a špeciálne aplikácie. CABB Group kombinuje špičkové technológie s rozsiahlou globálnou výrobnou sieťou, s cieľom poskytovať spoľahlivé, udržateľné a nákladovo efektívne riešenia na mieru pre komplexné chemické procesy. CABB má 1200 zamestnancov, obrat približne 600 miliónov eur a šesť výrobných závodov po celom svete, takže je skvelým partnerom v oblasti jemnej chémie, ktorý premieňa komplexnú chémiu na spoľahlivé a nákladovo efektívne riešenia. Viac informácií nájdete na stránke cabb-chemicals.com.
Výhľadové vyhlásenia a informácie
Toto oznámenie obsahuje „výhľadové vyhlásenia" podľa platných právnych predpisov týkajúce sa finančných a prevádzkových položiek súvisiacich s podnikaním spoločnosti. Výhľadové vyhlásenia sa vo všeobecnosti dajú rozpoznať podľa slov ako „verí", „očakáva", „môže", „bude", „mal by", „mohol by", „hľadá", „má v úmysle", „plánuje", „odhaduje", „predvída" alebo iných porovnateľných výrazov. Na všetky výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto správe sa vzťahuje toto varovanie.
Výhľadové vyhlásenia podliehajú známym a neznámym rizikám a neistotám, z ktorých mnohé nemusí mať spoločnosť pod kontrolou, čo by mohlo viesť k tomu, že očakávania sa nesplnia alebo by inak mohli významne a nepriaznivo ovplyvniť obchodnú, finančnú situáciu, výsledky operácií alebo peňažné toky spoločnosti. Hoci sú výhľadové vyhlásenia založené na rozumných predpokladoch vedenia, upozorňujeme, že výhľadové informácie uvedené v tejto správe nie sú zárukou budúcich udalostí alebo výsledkov a že skutočné udalosti alebo výsledky sa môžu podstatne líšiť od udalostí alebo výsledkov uvedených alebo naznačených vo výhľadových informáciách obsiahnutých v tejto správe. Ďalšie informácie týkajúce sa faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť spoločnosť, nájdete v najnovšej výročnej správe spoločnosti a ďalších finančných správach vrátane informácií uvedených pod nadpisom „Rizikové faktory". Akékoľvek výhľadové vyhlásenia predstavujú názory spoločnosti aktuálne k dátumu tohto oznámenia a nemali by sa považovať za vyjadrenie názorov spoločnosti k akémukoľvek nasledujúcemu dátumu, pričom spoločnosť sa nezaväzuje aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenie nad rámec zákonnej povinnosti.
