Univar Solutions rozszerza ofertę składników dzięki umowie na wyłączność na dystrybucję kwasu glikolowego w regionie EMEA

„Z przyjemnością ogłaszamy partnerstwo z CABB Group w segmentach urody i pielęgnacji oraz chemii gospodarczej i czyszczenia przemysłowego w regionie EMEA, koncentrując się wspólnie na skuteczności i wydajności z korzyścią dla klientów i konsumentów końcowych - powiedział Nick Powell, dyrektor generalny działu składników i produktów specjalistycznych w Univar Solutions. - To strategiczne porozumienie wzmacnia naszą zdolność do dostarczania wysokiej jakości innowacyjnych składników. Jesteśmy przekonani, że razem zapewnimy większą wartość, oferując rozwiązania z kwasem glikolowym odpowiadające rosnącemu zapotrzebowaniu na wielofunkcyjne produkty konsumenckie w regionie".

Kwas glikolowy jest powszechnie stosowany w kosmetykach i preparatach do pielęgnacji skóry oraz w zabiegach, a jego skuteczność w zakresie złuszczania, odnowy skóry, efektywności czyszczenia i nawilżania jest szeroko uznawana. Stanowi on również bardzo odpowiedni wybór do zastosowań technicznych w chemii gospodarczej i czyszczeniu przemysłowym ze względu na niską toksyczność, niepalność oraz brak lotnych związków organicznych (VOC). W ramach nowego partnerstwa oferowane będą rozwiązania z kwasem glikolowym GLYCOS® Clear 70 oraz GLYTECH® Basic 70.

„Nowa współpraca z CABB Group wzmacnia nasze zobowiązanie na rzecz dostarczania rozwiązań o wysokiej wydajności, opartych na niezawodnych dostawach i doskonałości technicznej - powiedział James Peterson, globalny wiceprezes CARE w Univar Solutions. - Wspólnie umożliwiamy innowacje i wzrost naszym klientom na kluczowych rynkach. Składniki te są jednocześnie efektywne, wszechstronne i różnorodne, a my spodziewamy się ich rosnącej popularności w nowoczesnej pielęgnacji skóry i pielęgnacji".

„Szeroki zasięg rynkowy Univar Solutions, rozległa wiedza techniczna oraz zaangażowanie w obsługę klienta czynią z firmy idealnego partnera na drodze do zwiększenia dostępności naszych produktów - powiedział Tobias Schalow, dyrektor generalny CABB Group. - To partnerstwo na wyłączność bez wątpienia przyczyni się do rozwoju rynku kwasu glikolowego w regionie EMEA. Jako globalny lider chemii specjalistycznej, CABB Group zobowiązuje się do dostarczania spójnych i niezawodnych produktów w obszarze pielęgnacji i poza nim. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w dziedzinie kwasu glikolowego CABB Group nieustannie podnosi standardy jakości i bezpieczeństwa produktów".

Włączenie kwasu glikolowego do oferty składników i produktów specjalistycznych Univar Solutions jest elementem strategicznej inicjatywy Spółki, ukierunkowanej na inwestycje w obszary o wysokim potencjale wzrostu oraz wzmacnianie oferty składników, które umożliwiają klientom tworzenie zróżnicowanych, wysokowydajnych produktów. Klienci zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat kwasu glikolowego oraz kompleksowej oferty produktów i usług działu składników i produktów specjalistycznych Univar Solutions mogą odwiedzić stronę univarsolutions.co.uk/

* Rynki objęte umową: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Grecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Turcja, Algieria, Maroko, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Dubaj, Oman, Katar, Bahrajn, Kazachstan, Kuwejt, Kirgistan, Tadżykistan oraz Uzbekistan.

Univar Solutions

Univar Solutions jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych składników i środków chemicznych, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy fachowej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania światowej klasy formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym, firma Univar Solutions jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług rozszerzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Univar Solutions angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i dążeniu do Wspólnego Wzrostu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie univarsolutions.com.

Dział składników i produktów specjalistycznych Univar Solutions

Dział składników i produktów specjalistycznych Univar Solutions zapewnia najlepszych specjalistów, produkty i rezultaty klientom i dostawcom z segmentu specjalistycznego, którzy chcą stosować nowoczesne rozwiązania. Łącząc naukę, innowacje i dogłębną wiedzę ekspercką z czołową ofertą produktów specjalistycznych, pomagamy znajdować rozwiązania niezbędne do bezpiecznego podnoszenia jakości życia ludzi i społeczności na całym świecie. Więcej informacji: univarsolutions.com

CABB Group

CABB Group jest czołowym dostawcą usług produkcji kontraktowej (CDMO) oraz specjalistycznych środków chemicznych, który specjalizuje się w dostosowanych do potrzeb klienta substancjach aktywnych i rozwiązaniach zapewniających wysoki poziom czystości dla nauk biologicznych, pielęgnacji, nauk rolniczych oraz zastosowań specjalistycznych. Grupa CABB łączy nowoczesne technologie z globalną wielkoskalową siecią produkcyjną, aby dostarczać niezawodne, zrównoważone i efektywne kosztowo rozwiązania, także w przypadku złożonych procesów chemicznych. CABB, zatrudniająca około 1200 pracowników, osiągająca przychody rzędu ok. 600 mln euro i dysponująca sześcioma zakładami produkcyjnymi na świecie, jest partnerem w dziedzinie chemii specjalistycznej, który przekształca złożoną chemię w niezawodne i efektywne kosztowo rozwiązania. Więcej informacji: cabb-chemicals.com.

Wypowiedzi i informacje prognozujące

Niniejsza informacja zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, odnoszące się do kwestii finansowych i operacyjnych związanych z działalnością Spółki. Wypowiedzi prognozujące można zazwyczaj zidentyfikować na podstawie użycia takich sformułowań jak „uważa", „oczekuje", „może", „będzie", „powinien", „mógłby", „dąży", „zamierza", „planuje", „szacuje", „przewiduje" lub innych porównywalnych określeń. Wszystkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji podlegają niniejszym zastrzeżeniom.

Wypowiedzi prognozujące obarczone są znanymi i nieznanymi czynnikami ryzyka i niepewności, z których wiele może pozostawać poza kontrolą Spółki, co może skutkować niezrealizowaniem oczekiwań lub w inny sposób istotnie i niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki operacyjne lub przepływy pieniężne. Chociaż wypowiedzi prognozujące opierają się na założeniach, które kierownictwo uznaje za racjonalne, należy mieć na uwadze, że informacje prognozujące przedstawione w niniejszym komunikacie nie stanowią gwarancji przyszłych zdarzeń ani wyników, a rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji. Dodatkowe informacje na temat czynników, które mogą mieć wpływ na Spółkę, zawarte są w jej najnowszym raporcie rocznym oraz innych sprawozdaniach finansowych, w tym w części zatytułowanej „Czynniki ryzyka". Wszelkie wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają poglądy Spółki na dzień publikacji niniejszej informacji i nie należy ich traktować jako reprezentujących jej poglądy w jakimkolwiek późniejszym terminie. Spółka nie podejmuje zobowiązania do aktualizacji wypowiedzi prognozujących, z wyjątkiem zakresu wymaganego przepisami prawa.

