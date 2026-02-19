Univar Solutions élargit son portefeuille d'ingrédients avec un accord de distribution exclusif de l'acide glycolique dans la région EMEA

« Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer notre partenariat avec le groupe CABB dans les secteurs de la beauté et des soins personnels, de l'entretien de la maison et du nettoyage industriel dans la région EMEA, en nous concentrant conjointement sur l'efficacité et la performance pour les clients et les consommateurs finaux », a déclaré Nick Powell, PDG d'Ingredients + Specialties d'Univar Solutions. « Cette alliance stratégique renforce notre capacité à fournir des ingrédients innovants et de qualité et nous sommes convaincus qu'ensemble nous pouvons apporter une plus grande valeur ajoutée en proposant des solutions d'acide glycolique répondant à la demande croissante de produits de consommation polyvalents dans la région. »

L'acide glycolique est couramment utilisée dans les produits et traitements cosmétiques et cutanés et est largement reconnue pour son efficacité en matière d'exfoliation, de renouvellement de la peau, de nettoyage et d'hydratation. Grâce à sa faible toxicité, son ininflammabilité et son absence de composés organiques volatiles, elle constitue également un choix idéal pour les applications techniques dans les domaines de l'entretien ménager et du nettoyage industriel. Les solutions à base d'acide glycolique proposées à travers ce nouveau partenariat sont GLYCOS® Clear 70 et GLYTECH® Basic 70.

« Cette nouvelle collaboration avec le groupe CABB renforce notre détermination à fournir des solutions de haute performance avec un approvisionnement fiable et une excellence technique », a déclaré James Peterson, vice-président mondial de CARE pour Univar Solutions. « Ensemble, nous favorisons l'innovation et la croissance pour nos clients sur des marchés clés. Ces ingrédients sont également efficaces, polyvalents et diversifiés, et nous pensons qu'ils deviendront de plus en plus populaires dans les routines modernes de soins de la peau et personnels. »

« L'étendue du marché d'Univar Solutions, son expertise technique approfondie et son dévouement au service à la clientèle en font le partenaire idéal pour étendre la disponibilité de nos produits », a déclaré Tobias Schalow, PDG du groupe CABB. « Ce partenariat exclusif va certainement stimuler la croissance de l'acide glycolique sur le marché EMEA. En tant que leader mondial des produits chimiques spécialisés, le groupe CABB s'engage à fournir des produits cohérents et fiables dans le domaine des soins personnels et dans d'autres applications. Avec plus de 40 ans d'expertise dans le domaine de l'acide glycolique, le groupe CABB continue à faire avancer les normes de qualité et de sécurité des produits. »

L'arrivée de l'acide glycolique dans le portefeuille d'Ingredients + Specialties d'Univar Solutions fait partie de l'initiative stratégique de la société visant à investir dans des domaines à forte croissance et à renforcer les portefeuilles d'ingrédients permettant aux clients de créer des produits différenciés et très performants. Les clients qui souhaitent en savoir plus sur l'acide glycolique et sur la gamme complète de produits et services d'Univar Solutions (Ingredients + Specialties) peuvent consulter le site univarsolutions.co.uk/.

*Les marchés visés par l'accord sont les suivants : Allemagne, Autriche, Suisse, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie, Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Dubaï, Oman, Qatar, Bahreïn, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Tadjikistan et Ouzbékistan.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de la plus grande flotte de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos d'Ingredients + Specialties d'Univar Solutions

La division Ingredients + Specialties d'Univar Solutions met les meilleurs produits, les meilleures personnes et les meilleurs résultats à la disposition des clients et fournisseurs de spécialités qui cherchent à promouvoir la modernité. En combinant la science, l'innovation et des compétences approfondies avec un portefeuille de spécialités de premier plan, nous contribuons à trouver les solutions nécessaires pour améliorer en toute sécurité la vie des communautés dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos du groupe CABB

Le groupe CABB est un fournisseur de premier plan de produits chimiques fins et de fabrication en sous-traitance, spécialisé dans les ingrédients actifs personnalisés et les solutions de haute pureté pour les sciences de la vie, les soins personnels, les produits phytosanitaires et les applications spécialisées. Le groupe CABB associe des technologies de pointe à un réseau mondial de production à grande échelle afin de fournir des solutions fiables, durables et rentables afin d'offrir des solutions personnalisées pour des produits chimiques complexes. CABB, avec ses 1 200 employés, son chiffre d'affaires d'environ 600 millions d'euros et ses six sites de production dans le monde, est votre partenaire en chimie fine, transformant des produits chimiques complexes en solutions fiables et rentables. Pour en savoir plus, consultez le site cabb-chemicals.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

