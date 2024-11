Vantage Australia célèbre 15 ans d'innovation dans le trading par une vidéo anniversaire révolutionnaire

SYDNEY, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En célébrant 15 années d'excellence, le courtier multi-actifs de premier plan Vantage Markets (ou « Vantage ») a lancé une vidéo intitulée « The Ultimate Trading Machine* », un hommage à 15 années d'innovation, de précision et de poursuite incessante de l'autonomisation des traders à l'échelle mondiale. La vidéo retrace le parcours de Vantage et reflète l'esprit audacieux et ambitieux de la marque.

Vantage Australia Celebrates 15 Years of Trading Innovation with Groundbreaking Anniversary Video

« Dans la poursuite de l'excellence, la précision et la rapidité sont essentielles », c'est le message transmis par la vidéo. Depuis 15 ans, Vantage est à la pointe de l'innovation et évolue en permanence pour répondre aux besoins des traders. Cela inclut le lancement d'outils tels que l'application mobile propriétaire et l'intégration avec TradingView. Dans la la plus récente évaluation réalisée par Investing.com, Vantage est arrivée en tête selon plusieurs critères clés, notamment l'effet de levier, la valeur des écarts de taux (spreads), la stabilité des écarts de taux, le taux de non-glissement (no-slippage), la profondeur du marché et la compétitivité des swaps, au cours de l'une des périodes les plus volatiles, à savoir les élections aux États-Unis. Vantage a constamment établi de nouvelles normes, en consolidant sa position de leader mondial du commerce en ligne.

Depuis sa création, Vantage a obtenu des licences au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, aux îles Caïmans et au Vanuatu, s'imposant ainsi comme un nom fiable et réglementé dans le secteur. Au fil des ans, Vantage s'est engagée à être une marque modèle pour les traders, en forgeant des partenariats avec des organisations réputées telles que NEOM McLaren Extreme E, l'UNESCO et l'UNHCR, tout en apportant une contribution positive à la société.

Jack Kelly, directeur des ventes de Vantage Australie, a déclaré : « Célébrer les 15 ans de Vantage, ce n'est pas seulement jeter un regard en arrière sur nos réalisations, c'est aussi reconnaître l'ambition collective et le dévouement de nos traders et de notre équipe. Cette vidéo marquante résume notre parcours vers l'établissement de nouvelles normes en matière d'innovation commerciale et d'expérience client. Alors que nous continuons à repousser les limites du possible, nous nous engageons à fournir à nos traders les outils et le soutien dont ils ont besoin pour prospérer sur un marché en constante évolution. »

Le voyage de Vantage se poursuit en mettant l'accent sur l'établissement de nouvelles normes dans le secteur, en offrant des fonctionnalités de pointe et en donnant aux traders les moyens de réussir.

Découvrez les 15 années d'existence de Vantage et voyez « l'ultime machine de trading » en action ici.

Pour en savoir plus sur le 15e anniversaire de Vantage, cliquez ici.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant de négociation de produits Forex et de contrats de différence (CFD) sur les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) (« Vantage »), située au 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australie, est autorisée et réglementée par la Licence australienne de services financiers (AFSL) no 428901 de l'Australian Securities & Investments Commission (ASIC).



La négociation (trading) de produits dérivés comporte des risques importants. Cette activité ne convient pas à tous les investisseurs et, si vous êtes un client professionnel, vous pourriez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Lorsque vous faites l'acquisition de nos produits dérivés, vous n'avez aucun droit ou obligation à l'égard des actifs financiers sous-jacents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les lois fiscales sont susceptibles d'être modifiées. Les informations contenues sur ce site sont de nature générale et ne tiennent pas compte de vos objectifs personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Par conséquent, avant d'agir sur la base de ces conseils, vous devez vous demander s'ils vous conviennent compte tenu de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant si nécessaire. Vous devez déterminer si vous faites partie de notre marché cible en consultant notre Détermination du marché cible (Target Market Determination - TMD), en lisant notre Déclaration de divulgation du produit (Product Disclosure Statement - PDS) et d'autres documents juridiques, pour vous assurer que vous comprenez bien les risques avant de prendre toute décision de trading. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant si nécessaire. * L'expression « The Ultimate Trading Machine » est un terme de marketing et n'implique pas de garantie de performance.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Tj6BCemLANY

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg