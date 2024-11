Vantage Australië viert 15 jaar handelsinnovatie met baanbrekende jubileumvideo

SYDNEY, 15 november 2024 /PRNewswire/ -- Als viering van 15 jaar uitmuntendheid heeft de toonaangevende multi-asset broker Vantage Markets (of "Vantage") een video gelanceerd met de titel "The Ultimate Trading Machine*", een eerbetoon aan 15 jaar innovatie, precisie en het niet aflatende streven om handelaren wereldwijd de mogelijkheid te geven om te handelen. De video vat het traject van Vantage samen en weerspiegelt de gedurfde, ambitieuze spirit van het merk.

Vantage Australia Celebrates 15 Years of Trading Innovation with Groundbreaking Anniversary Video

"In het streven naar uitmuntendheid zijn precisie en snelheid alles", aldus de video. Vantage loopt al 15 jaar voorop in innovatie en ontwikkelt zich voortdurend om aan de behoeften van handelaren te voldoen. Dit omvat de lancering van tools zoals de eigen mobiele app en integratie met TradingView. In de laatste beoordeling uitgevoerd door Investing.com kwam Vantage als beste uit de bus op meerdere belangrijke punten, waaronder leverage, spreadwaarde, spreadstabiliteit, no-slippage rate, marktdiepte en swapconcurrentievermogen, uitgevoerd tijdens een van de meest volatiele periodes - de Amerikaanse verkiezingen. Vantage heeft consequent nieuwe normen gesteld en zijn positie als wereldleider in online handel verstevigd.

Sinds de oprichting heeft Vantage licenties verkregen in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Zuid-Afrika, de Kaaimaneilanden en Vanuatu, waarmee het een betrouwbare en gereguleerde naam in de branche is geworden. Door de jaren heen heeft Vantage zich ingezet om een modelmerk voor handelaren te zijn, door partnerschappen aan te gaan met gewaardeerde organisaties zoals NEOM McLaren Extreme E, UNESCO en UNHCR, om ervoor te zorgen dat het ook een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.

Jack Kelly, Head of Sales van Vantage Australië, zei: "Het vieren van 15 jaar Vantage is niet alleen een terugblik op onze prestaties, maar ook een erkenning van de collectieve ambitie en toewijding van onze handelaars en ons team. Deze mijlpaalvideo vat ons traject samen naar het zetten van nieuwe standaarden in handelsinnovatie en klantervaring. Terwijl we de grenzen van wat mogelijk is blijven verleggen, blijven we ons inzetten om onze handelaren te voorzien van de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om zich gunstig te ontwikkelen in de snel veranderende markt."

De reis van Vantage gaat verder met een focus op het stellen van nieuwe industrienormen, het leveren van geavanceerde functies en handelaars in staat te stellen om succesvol te zijn.

Maak kennis met het 15-jarige traject van Vantage en zie "The Ultimate Trading Machine" in actie hier.

Lees hier meer over de 15e verjaardag van Vantage.

Over Vantage

Vantage Markets (of Vantage) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een wendbare en krachtige service voor het verhandelen van Forex en Contracts for Difference (CFD's) producten, grondstoffen, indices, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 15 jaar marktervaring overstijgt Vantage de rol van makelaar en biedt het een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om handelskansen te grijpen. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

trade smarter @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage") is gevestigd in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australië, 2000, en is geautoriseerd en gereguleerd door de Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL nr. 428901.

Het verhandelen van derivaten brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Het is niet geschikt voor alle beleggers en als u een professionele klant bent, kunt u aanzienlijk meer verliezen dan uw initiële investering. Wanneer u onze afgeleide producten verwerft, hebt u geen aanspraak, recht of verplichting ten aanzien van de onderliggende financiële activa. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en belastingwetten kunnen wijzigen. De informatie op deze website is algemeen van aard en houdt geen rekening met uw persoonlijke doelstellingen, financiële omstandigheden of behoeften. Daarom dient u, voordat u op het advies reageert, te overwegen of het advies voor u geschikt is, rekening houdend met uw doelstellingen, financiële situatie en behoeften. We raden u aan om indien nodig onafhankelijk advies in te winnen.

U moet overwegen of u deel uitmaakt van onze doelmarkt door onze Doelmarktbepaling (TMD) te bekijken, onze Product Disclosure Statement (PDS), en andere juridische documenten te lezen om er zeker van te zijn dat u de risico's volledig begrijpt voordat u handelsbeslissingen neemt. We raden u aan om indien nodig onafhankelijk advies in te winnen.

* 'The Ultimate Trading Machine' is een marketingterm en impliceert geen gegarandeerde prestaties.

