Vantage Australia Rayakan Inovasi "Trading" dalam 15 Tahun Terakhir dengan Meluncurkan Video Inovatif

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage") beralamat di 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, merupakan perusahaan resmi yang memiliki izin usaha, serta diawasi Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL no. 428901. Aktivitas trading instrumen derivatif sangat berisiko. Aktivitas ini tidak cocok untuk semua investor. JIka tergolong klien profesional, nilai kerugian Anda dapat melampaui nilai investasi awal. Ketika membeli produk derivatif, Anda tidak memiliki kewenangan, hak, atau kewajiban atas aset keuangan yang mendasari produk tersebut. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan, sedangkan undang-undang perpajakan dapat berubah. Informasi pada situs ini bersifat umum, serta tidak mempertimbangkan target pribadi, kondisi keuangan, atau kebutuhan Anda. Maka, sebelum mengambil tindakan, Anda harus menilai cocok atau tidaknya anjuran ini, terutama berkaitan dengan target, kondisi keuangan, dan kebutuhan Anda. Kami menganjurkan agar Anda mendapatkan nasihat yang bersifat independen jika diperlukan. Anda harus mempertimbangkan apakah Anda menjadi bagian dari pasar sasaran kami dengan mengkaji Target Market Determination (TMD) , membaca Product Disclosure Statement (PDS), Product Disclosure Statement (PDS) , serta dokumen legal lain sehingga Anda sepenuhnya memahami risiko sebelum mengambil keputusan trading. Kami menganjurkan agar Anda mendapatkan nasihat yang bersifat independen jika diperlukan.

* "The Ultimate Trading Machine" adalah istilah pemasaran, bukan jaminan kinerja investasi.