Vantage lança serviço de liquidez no Reino Unido para traders institucionais

LONDRES, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage (ou "Vantage Markets"), plataforma internacional de negociação de múltiplos ativos, está anunciando o lançamento do Vantage Connect, uma solução de liquidez para instituições e empresas no Reino Unido.

Com anúncio oficial previsto no Finance Magnates London Summit 2022, a notícia faz parte de um impulso estratégico mais amplo da Vantage para expandir o lado institucional de seus negócios em resposta à crescente demanda de fundos de cobertura, escritórios familiares, bancos, corretoras, gestores de capital e gestores de ativos para soluções de negociação personalizadas.

A volatilidade generalizada resultou em um aumento de 17,2% em relação ao ano anterior nos volumes de negociação em todo o mundo em setembro. Isso representa riscos e oportunidades para instituições, que devem enfrentar condições de mercado em rápida mudança, como a LSE ampliou o limite de spread para gilts do Reino Unido, bem como spreads maiores, como nos contratos de CFD e derivativos que são comumente usados em estratégias de cobertura.

O Vantage Connect permite que esses clientes institucionais gerenciem a volatilidade de forma eficaz e aproveitem ao máximo as oportunidades de mercado, aproveitando o profundo pool de liquidez da Vantage para comprar e vender ativos complexos rapidamente.

A oferta é personalizada de acordo com as necessidades dos clientes em toda a gama de serviços da Vantage, incluindo a gestão de risco interno e seu exclusivo PAMM (módulo de gestão de alocação percentual). Ela é rápida e segura, uma vez que os clientes podem conectar-se facilmente ao serviço por meio de uma API, garantindo velocidade de lançamento no mercado e estão protegidos pela licença FCA da Vantage.

O Vantage Connect estará em exibição no FMLS deste ano e será acompanhado pela equipe da McLaren Extreme E, que apresentará seu novo veículo.

David Shayer, CEO da Vantage no Reino Unido, comentou: "A volatilidade do mercado muitas vezes traz oportunidades para quem que sabe procurar e, nesse sentido, temos observado um crescimento de volume nos últimos meses. Desenvolvemos uma sólida solução de varejo, e este é o momento certo para expandir para investidores institucionais. Temos uma sólida equipe no Reino Unido, todos entusiasmados com o lançameno do novo serviço, que garante que a Vantage possa ser um parceiro de confiável e uma fonte única para a comunidade de trading institucional e lhes oferece a vantagem de aproveitar ao máximo as oportunidades de mercado."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso de negociação de CFDs em Forex, commodities, índices, ações e ETFs.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage agora conta com mais de mil funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável e uma plataforma de trading fácil de usar, que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de trading.

Seja capacitado para capitalizar melhor as oportunidades de mercado vencedoras ao fazer trading de forma mais inteligente com a @vantage

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage

SOURCE Vantage