Vantage lance un service de liquidité au Royaume-Uni pour les traders institutionnels

LONDRES, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme internationale de trading multi-actifs Vantage (ou « Vantage Markets ») a annoncé le lancement de Vantage Connect, une solution de liquidité pour les institutions et les entreprises au Royaume-Uni.

Cette nouvelle, qui sera officiellement annoncée lors du Finance Magnates London Summit 2022, s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de Vantage visant à développer le volet institutionnel de ses activités en réponse à la demande croissante de solutions de trading sur mesure de la part des hedge funds, family offices, banques, courtiers, gestionnaires de fonds et gestionnaires d'actifs.

La volatilité généralisée a entraîné une augmentation de 17,2 % en glissement annuel des volumes de transactions dans le monde en septembre. Cette situation présente à la fois des risques et des opportunités pour les institutions, qui doivent faire face à des conditions de marché qui évoluent rapidement, comme l'élargissement par le LSE de la limite de spread sur les gilts britanniques, ainsi qu'à des spreads plus importants, comme sur les contrats CFD et dérivés qui sont couramment utilisés dans les stratégies de couverture.

Vantage Connect permet à ces clients institutionnels de gérer efficacement la volatilité et de tirer le meilleur parti des opportunités du marché en tirant parti de l'importante réserve de liquidités de Vantage pour acheter et vendre rapidement des actifs complexes.

L'offre est personnalisée en fonction des besoins des clients et s'appuie sur toute la gamme des services de Vantage, y compris la gestion des risques développée en interne et son module unique de gestion de la répartition en pourcentage (PAMM). Il est rapide et sécurisé car les clients peuvent facilement se connecter au service via une API, ce qui garantit une mise sur le marché rapide, et il est protégé par la licence FCA de Vantage.

Vantage Connect sera présent au FMLS de cette année et sera rejoint par l'équipe McLaren Extreme E, qui présentera son nouveau véhicule.

David Shayer, PDG de Vantage au Royaume-Uni, a déclaré : « La volatilité du marché est souvent source d'opportunités pour ceux qui savent où regarder, et nous avons pu constater l'augmentation des volumes au cours des derniers mois. Nous avons mis en place une solide solution pour les particuliers, et le moment est venu de nous étendre aux investisseurs institutionnels. Nous disposons d'une équipe solide au Royaume-Uni, qui se réjouit du lancement de ce nouveau service, qui permet à Vantage d'être un partenaire de confiance et un guichet unique pour la communauté des traders institutionnels, et leur donne le tremplin nécessaire pour tirer le meilleur parti des opportunités du marché. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier mondial multi-actifs qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour négocier des CFD sur le Forex, les matières premières, les indices, les actions et les ETF.

Forte de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage compte aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans plus de 30 bureaux dans le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance et une plateforme de trading conviviale qui permet aux clients de tirer parti des opportunités de trading diverses.

Tirez un meilleur parti des bonnes opportunités de marché lorsque vous négociez plus intelligemment @vantage

