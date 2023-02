Vantage Markets menuje nového vedúceho predaja pre Austráliu

SYDNEY, 16. februára 2023 /PRNewswire/ -- Vantage (alebo „Vantage Markets"), platforma na obchodovanie s viacerými aktívami, vymenovala Jacka Kellyho za vedúceho predaja v Austrálii.

Vantage je popredná obchodná platforma na obchodovanie s finančnými rozdielovými zmluvami (CFD), ktorá prostredníctvom svojej online platformy a ocenenej mobilnej aplikácie* poskytuje ekosystém na obchodovanie s rýchlou realizáciou.

V tejto funkcii bude pán Kelly zabezpečovať poskytovanie vysokokvalitných skúseností pre zákazníkov tým, že umožní tímu poskytovať správne riešenia pre meniace sa obchodné potreby klientov. Bude tiež zodpovedný za rozširovanie obchodného tímu Vantage v Austrálii a podporu integrácie nástrojov a partnerov tretích strán do marketingových, predajných a prevádzkových kanálov.

Pán Kelly prichádza do Vantage Markets z Forex.com, kde pôsobil ako obchodný riaditeľ (Amerika) so sídlom v New Yorku. V spoločnosti Forex.com bol pán Kelly zodpovedný za vedenie obchodnej funkcie spoločnosti v regióne USA a Kanady.

Marc Despallieres, riaditeľ pre stratégiu a obchodovanie v spoločnosti Vantage, povedal: „Jack je ideálnym kandidátom na dosiahnutie ambícií rastu spoločnosti Vantage Market v Austrálii ako vedúci nášho miestneho obchodného tímu. Nielenže prináša bohaté skúsenosti v oblasti zahraničných mien a CFD, ale má aj preukázateľné výsledky v oblasti rastúcich obchodných produktov založených na technológiách a prehľadoch pre skúsených investorov."

Jack Kelly povedal: „S nadšením rozvíjam inovatívne investičné platformy a predstavujem investorom obchodné stratégie a nástroje, ktoré im pomôžu pri obchodovaní."

„CFD zohrávajú dôležitú úlohu ako súčasť vyváženej stratégie portfólia pre informovaných investorov. Spoločnosť Vantage, ako globálny líder v oblasti CFD, zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní povedomia o tejto kategórii aktív. Teším sa na spoluprácu s globálnymi a regionálnymi tímami Vantage pri upevňovaní našej vedúcej pozície a rozširovaní našej pôsobnosti na austrálskom trhu."

O spoločnosti Vantage

Vantage (Vantage Global Prime Pty Ltd) je maklér s viacerými aktívami, ktorý ponúka klientom prístup k rýchlej a výkonnej službe na obchodovanie s CFD na Forexe, komoditami, indexmi, akciami, ETF a obligáciami.

S viac ako 13-ročnými skúsenosťami na trhu majú subjekty spoločnosti Vantage v súčasnosti viac ako 1 000 zamestnancov/pracovníkov vo viac ako 30 pobočkách po celom svete.

Vantage je viac než len maklér. Poskytuje rýchly ekosystém obchodovania, cenenú mobilnú aplikáciu na obchodovanie * a rýchlejšiu a jednoduchšiu obchodnú platformu, ktorá umožňuje klientom využívať obchodné príležitosti.

obchodujte inteligentnejšie @vantage.

