Vantage Markets mianuje nowego dyrektora ds. sprzedaży w Australii

SYDNEY, 16 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Platforma obrotu różnorodnymi instrumentami finansowymi Vantage (lub „Vantage Markets") mianowała Jacka Kelly'ego dyrektorem ds. sprzedaży w Australii.

Vantage to czołowa platforma obrotu kontraktami różnic kursowych (CFD), oferująca dostęp do sprawnego ekosystemu obsługi transakcji poprzez platformę internetową i nagradzaną aplikację mobilną.

Jack Kelly zadba o zapewnienie doskonałej jakości obsługi klienta poprzez wspieranie zespołu w dostarczaniu odpowiednich rozwiązań dla zmieniających się potrzeb transakcyjnych klientów. Będzie także odpowiedzialny za rozwijający się zespół sprzedażowy Vantage w Australii i wspieranie integracji rozwiązań zewnętrznych oraz partnerów w kanałach marketingu, sprzedaży i działalności.

Kelly przechodzi do Vantage Markets z Forex.com, gdzie był dyrektorem sprzedaży dla obu Ameryk z siedzibą w Nowym Jorku. W Forex.com Kelly odpowiadał za cały dział sprzedaży spółki w regionie USA i Kanady.

Marc Despallieres, dyrektor ds. strategii i obrotu w Vantage, powiedział: „Jack jest doskonałym wyborem, by kierować ambicjami rozwojowymi Vantage Markets w Australii jako dyrektor naszego lokalnego zespołu sprzedaży. Nie tylko wnosi do firmy ogromne doświadczenie w zakresie wymiany zagranicznej i CFD, ale potrafi też rozwijać produkty oparte na technologiach i dogłębnej wiedzy skierowane do świadomych inwestorów".

Jack Kelly powiedział: „Z pasją rozwijam innowacyjne platformy inwestycyjne i wprowadzam inwestorów w strategie obrotu oraz narzędzia, które wspomagają ich działania".

„CFD mają istotną rolę do odegrania w ramach strategii zrównoważonego portfela dla świadomych inwestorów. Jako światowy lider w zakresie CFD, Vantage będzie miał kluczowe znaczenie w budowaniu świadomości na temat tej kategorii aktywów. Nie mogę się doczekać pracy z zespołami globalnymi i regionalnymi Vantage w celu konsolidacji naszej pozycji lidera i ekspansji na rynku australijskim".

Vantage (Vantage Global Prime Pty Ltd) jest brokerem działającym na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do elastycznych i solidnych usług obejmujących kontrakty CFD na rynku walutowym, towarowym, indeksów, akcji, ETF i obligacji.

Vantage posiada ponad 13 lat doświadczenia rynkowego i zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników w przeszło 30 biurach na całym świecie.

Vantage oferuje więcej niż tylko pośrednictwo. Firma zapewnia również sprawnie działający ekosystem transakcji, nagradzaną aplikację mobilną * oraz szybszą i prostszą platformę transakcyjną, która umożliwia klientom wykorzystanie możliwości handlowych.

