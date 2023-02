SYDNEY, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Vantage (ou "Vantage Markets), a plataforma de negociação de múltiplos ativos, nomeou Jack Kelly como diretor de vendas na Austrália.

A Vantage é uma plataforma de negociação líder para negociação de Contratos por Diferença (em inglês: Contracts for Difference, CFD), oferecendo um ecossistema de negociação de execução rápida por meio de sua plataforma on-line e aplicativo móvel premiado*.

Vantage Markets nomeia novo diretor de vendas para a Austrália

Nessa função, o Sr. Kelly garantirá a entrega de uma experiência de alta qualidade para os clientes, capacitando a equipe para fornecer as soluções certas para as crescentes necessidades comerciais dos clientes. Ele também será responsável pelo crescimento da equipe de vendas da Vantage na Austrália e pelo suporte à integração de ferramentas e parceiros terceirizados nos canais de marketing, vendas e operações.

O Sr. Kelly ingressou na Vantage Markets vindo da Forex.com, onde era diretor de vendas (Américas) com sede em Nova York. Na Forex.com, o Sr. Kelly foi responsável por liderar a função de vendas da empresa em toda a região dos Estados Unidos e Canadá.

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, disse: "Jack é o candidato ideal para liderar as ambições de crescimento da Vantage Markets na Austrália como diretor de nossa equipe de vendas local. Ele não só traz uma vasta experiência em câmbio e CFDs, mas também tem um histórico comprovado de crescimento de produtos de negociação baseados em tecnologia e com base em insights para investidores instruídos".

Jack Kelly disse: "Sou apaixonado por desenvolver plataformas de investimento inovadoras e apresentar aos investidores estratégias e ferramentas de negociação que ajudarão em sua jornada comercial".

"Os CFDs tem um papel importante a desempenhar como parte de uma estratégia de portfólio equilibrada para investidores informados. Como líder global em CFDs, a Vantage tem um papel importante a desempenhar na conscientização sobre esta categoria de ativos. Estou ansioso para trabalhar com as equipes globais e regionais da Vantage para consolidar nossa posição de liderança e expandir nossa presença no mercado da Austrália".

Sobre a Vantage

A Vantage (Vantage Global Prime Pty Ltd) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar CFD em Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as entidades Vantage agora têm mais de 1.000 funcionários/profissionais em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora; ela oferece um ecossistema de negociação de execução rápida, um premiado aplicativo de negociação móvel * , e uma plataforma de negociação mais rápida e simples que permite aos clientes aproveitarem as oportunidades de negociação.

