Vantage obtém Licença FSCA para operar na África do Sul

CIDADE DO CABO, África do Sul, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Vantage (ou "Vantage Markets"), corretora global de múltiplos ativos, tem o prazer de anunciar que obteve uma licença de derivativos emitida pela Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (Financial Sector Conduct Authority - FSCA) na África do Sul.

Ted Odigie, diretor de vendas da Vantage na África

A FSCA é a autoridade reguladora das instituições financeiras na África do Sul, responsável por licenciar, supervisionar e fazer cumprir as leis e regulamentos financeiros. A nova licença representa um marco significativo para a empresa desenvolver uma presença mais poderosa na África, demonstrando seu compromisso em fornecer serviços financeiros de alta qualidade a clientes no subcontinente enquanto mantém a conformidade com os requisitos regulatórios estabelecidos pela FSCA.

"Estamos entusiasmados em receber nossa licença da FSCA", disse Marc Despallieres, diretor de estratégia e trading da Vantage. "Há algum tempo que estamos de olho na África do Sul e estávamos determinados a fornecer aos comerciantes serviços e produtos financeiros excepcionais, operando em conformidade com os mais altos padrões regulatórios".

O foco crescente da Vantage na África do Sul foi marcado pela promoção de Ted Odigie ao cargo de diretor de vendas para a África em novembro de 2022. Odigie ingressou na Vantage em agosto de 2021, com mais de 17 anos de experiência no setor de serviços financeiros e foco principal no desenvolvimento de negócios e gerenciamento de clientes.

A Vantage fará exposição no Finance Magnates Africa Summit em Joanesburgo de 8 a 10 de maio de 2023. Odigie será um palestrante importante no painel de discussão "Oportunidades de mercado: onde está o Alfa no 2T?", a ser realizado no Palco Central (Centre Stage) em 9 de maio de 2023.

"A satisfação e a confiança de nossos clientes são nossas principais prioridades", disse Odigie. "Com esta licença, nossos clientes saberão que somos uma corretora global conceituada e confiável, comprometida em proteger seus interesses e oferecer os melhores serviços de trading da categoria".

Sobre a Vantage

A Vantage (ou Vantage Markets) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFD em Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, as entidades Vantage agora têm mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo móvel de trading e uma plataforma de trading fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2069917/Ted_Odigie_Head_Sales_Africa_Vantage.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage

