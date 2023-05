Vantage uzyskuje licencję FSCA na prowadzenie działalności w Południowej Afryce

KAPSZTAD, Południowa Afryka, 5 maja 2023 /PRNewswire/ -- Firma Vantage (lub Vantage Markets) , globalny podmiot pośredniczący w obrocie różnymi instrumentami finansowymi, ma przyjemność poinformować o uzyskaniu licencji na instrumenty pochodne wydanej przez Urząd Nadzoru Sektora Finansowego (FSCA) Republiki Południowej Afryki.

Ted Odigie, Head of Sales Africa, Vantage

FSCA jest organem regulacyjnym dla instytucji finansowych w RPA, odpowiedzialnym za udzielanie licencji, sprawowanie nadzoru i egzekwowanie zgodności z przepisami finansowymi. Uzyskanie nowej licencji stanowi kamień milowy dla firmy Vantage, który pozwoli jej wzmocnić swoją obecność w Afryce i potwierdzić zaangażowanie w świadczenie wysokiej jakości usług finansowych na rzecz klientów na subkontynencie, zgodnie z wymogami regulacyjnymi określonymi przez FSCA.

„Jesteśmy podekscytowani otrzymaniem licencji FSCA - powiedział Marc Despallieres, dyrektor strategiczny i handlowy w Vantage. - Od pewnego czasu mieliśmy na celowniku RPA i byliśmy zdeterminowani, aby móc zapewnić podmiotom handlowym z tamtych regionów wyjątkowe usługi i produkty finansowe przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z najwyższymi standardami regulacyjnymi".

Silniejsze skoncentrowanie Vantage na RPA znalazło swoje odzwierciedlenie w nominacji Teda Odigie na dyrektora ds. sprzedaży na region afrykański w listopadzie 2022 roku. Odigie dołączył do zespołu Vantage w sierpniu 2021 roku, posiadając ponad 17-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych i kładąc zasadniczy nacisk na rozwój biznesu i zarządzanie klientami.

Firma Vantage zaprezentuje się podczas imprezy Finance Magnates Africa Summit, która odbędzie się w Johannesburgu w dniach od 8 do 10 maja 2023 roku. Odigie będzie głównym prelegentem podczas dyskusji panelowej poświęconej bieżącym możliwościom rynkowym („Market Opportunities: Where's the Alpha in Q2?"), która odbędzie się w obiekcie Centre Stage w dniu 9 maja 2023 roku.

„Zadowolenie i zaufanie naszych klientów to dla nas kwestie najwyższej wagi - powiedział Odigie. - Dzięki tej licencji nasi klienci zyskają poczucie, że jesteśmy renomowanym i godnym zaufania globalnym pośrednikiem, zaangażowanym w ochronę ich interesów i dążącym do zapewnienia im najlepszych w swojej klasie usług handlowych".

Vantage

Vantage (lub Vantage Markets) to międzynarodowy podmiot pośredniczący w obrocie różnymi instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do sprawnej i efektywnej obsługi transakcji na kontraktach CFD na rynku Forex, jak również w obrocie towarowym i transakcjach indeksowych i giełdowych.

Firma posiada ponad 13-letnie doświadczenie na rynku, zatrudniając ponad tysiąc pracowników w przeszło 30 biurach na całym świecie.

Vantage oferuje więcej niż tylko pośrednictwo. Firma zapewnia również zaufany ekosystem, wielokrotnie nagradzaną mobilną aplikację tradingową, oraz łatwą w obsłudze platformę tradingową, dzięki której klienci mogą w większym stopniu wykorzystywać nadarzające się szanse. Ściągnij aplikację Vantage z App Store lub Google Play.

trade smarter @vantage

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2069658/Ted_Odigie_Head_Sales_Africa_Vantage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage