Vantage obtient la licence FSCA pour exercer ses activités en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Vantage (ou « Vantage Markets ») , courtier mondial multiactif, a le plaisir d'annoncer avoir obtenu une licence de produits dérivés délivrée par la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) en Afrique du Sud.

La FSCA est l'autorité de régulation des institutions financières en Afrique du Sud, responsable de l'octroi de licences, de la supervision et de l'application des lois et réglementations financières. Cette nouvelle licence marque une étape importante pour la société, qui souhaite développer une présence plus forte en Afrique, démontrant ainsi son engagement à fournir des services financiers de haute qualité aux clients du sous-continent, tout en restant en conformité avec les exigences réglementaires fixées par la FSCA.

« Nous sommes ravis de recevoir notre licence de la FSCA, a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du négoce de Vantage. Nous nous intéressons à l'Afrique du Sud depuis un certain temps et nous étions déterminés à pouvoir fournir aux traders des services et des produits financiers exceptionnels tout en opérant dans le respect des normes réglementaires les plus strictes. »

L'intérêt croissant de Vantage pour l'Afrique du Sud a été marqué par la promotion de Ted Odigie au poste de responsable des ventes pour l'Afrique en novembre 2022. M. Odigie a rejoint Vantage en août 2021, possède plus de 17 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et un accent particulier sur le développement commercial et la gestion des clients.

Vantage participera au sommet Finance Magnates Africa à Johannesburg du 8 au 10 mai 2023. M. Odigie sera l'un des principaux intervenants de la table ronde intitulée « Market Opportunities: Where's the Alpha in Q2? » (opportunités de marché : qui est l'alpha au deuxième trimestre ?), qui se tiendra au Centre Stage le 9 mai 2023.

« La satisfaction et la confiance de nos clients sont nos principales priorités, a commenté M. Odigie. Avec cette licence, nos clients sauront que nous sommes un courtier mondial réputé et digne de confiance, engagé à protéger leurs intérêts et à fournir les meilleurs services de négociation de leur catégorie. »

