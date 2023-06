VAPORESSO démontre son fort pouvoir d'innovation au World Vape Show de Dubaï

DUBAÏ, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le World Vape Show s'est achevé en beauté à Dubaï. VAPORESSO , une marque de premier plan dans le secteur du vapotage, a présenté son fort pouvoir d'innovation et ses prouesses au salon, démontrant les valeurs fondamentales de la marque : INNOVATION, FIABILITÉ et STYLE.

VAPORESSO Displays Strong Innovation Power at World Vape Show in Dubai

Au cours de l'événement, VAPORESSO a dévoilé le nouveau coffret cadeau dude l'ingénieux programme ingénieux VAPORESSO INNO SPOT, qui présentait des designs CMF uniques ayant été créés conjointementen collaboration avec des influenceurs, des artistes et des consommateurs. L'accent mis par la marque sur l'innovation était mis en évidence par les réactions positives des participants, qui ont loué la créativité du design.

L'ingénieux programme VAPORESSO INNO SPOT est une initiative d'innovation cruciale pour VAPORESSO, qui vise à construire une plateforme créative internationale intégrant les idées des élites mondiales du design pour renforcer les produits innovants de VAPORESSO. La marque a toujours accueilli l'innovation à bras ouverts, s'efforçant d'atteindre un concept dépourvu de limites. Le programme a connu un premier succès avec le concours créatif FUN WITH INNOVATION NOW , gagnant largement en visibilité sur plusieurs plateformes et attirant de nombreux créateurs. La première série de vainqueurs a été annoncée le 15 juin.

Lors du salon, VAPORESSO a présenté deux nouveaux produits qui offrent une toute nouvelle expérience de vapotage aux utilisateurs. Le VAPORESSO COSS est un produit de rupture qui dispose de fonctions automatiques d'injection de liquide et de recharge, permettant de résoudre des points faibles dans ce secteur et d'offrir un design plus conforme aux habitudes des utilisateurs. Le VAPORESSO ECO promeut des valeurs de respect de l'environnement, d'économie et de réduction des risques, réaffirmant ainsi la vision de VAPORESSO consistant à utiliser l'innovation de la marque pour le bénéfice social.

De plus, VAPORESSO a récolté de nombreux lauriers au cours du salon, comme le prix de la Meilleure image de marque et du meilleur marketing de VAPOOUND. Pendant ce temps, son LUXE XR MAX a été nommé Meilleur MOD et le XROS 3 a été nommé Meilleur Pod.

Soulignant le slogan de la marque, « Move Beyond Ordinary » (Dépasser l'ordinaire), et ses trois valeurs fondamentales, Jimmy Hu, le vice-président de VAPORESSO, a déclaré : « VAPORESSO s'engage à repousser les limites du possible dans le domaine du vapotage. En innovant constamment et en collaborant avec des esprits créatifs, nous visons à offrir à nos utilisateurs non seulement des produits fiables et élégants, mais aussi une expérience de vapotage vraiment extraordinaire. »

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été créée en 2015 et se consacre à établir un monde sans fumée tout en améliorant la qualité de vie de ses utilisateurs. Grâce à son innovation continue, à son contrôle qualité strict et à son engagement substantiel, VAPORESSO crée des produits qui peuvent s'adapter à tous les niveaux et à tous les styles de vapoteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2129847/624_VAPORESSO_DUBAI_SHOW_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/4124306/Vaporesso_Logo.jpg

SOURCE VAPORESSO