Veeva annonce une nouvelle solution numérique d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP)

BARCELONE, Espagne, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui sa nouvelle solution numérique d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) basée sur le cloud. L'intégration de la gestion HACCP dans la suite Veeva QualityOne aidera les fabricants de produits alimentaires et de boissons à rationaliser les processus de sécurité alimentaire et de qualité, à améliorer la visibilité et le contrôle des risques critiques, et à permettre une gestion proactive de la qualité et de la conformité à l'échelle mondiale.

« Nous sommes honorés de présenter cette solution HACCP numérique, la première du genre, et de placer encore plus haut la barre de la sécurité alimentaire », indique Greg Harbin, directeur général de Veeva Consumer Products. « Grâce à la solution HACCP unifiée et axée sur les données intégrée à Veeva QualityOne, les leaders mondiaux de l'industrie alimentaire et des boissons peuvent favoriser une plus grande efficacité et une gestion proactive des risques dans l'ensemble des opérations liées à la sécurité alimentaire. »

La solution numérique HACCP de Veeva QualityOne offre une visibilité et une normalisation globales des plans HACCP tout en permettant une flexibilité des marchés régionaux pour répondre aux besoins spécifiques des pays. Elle comporte un organigramme intégré, des notifications automatiques de changement et des rappels de tâches pour une plus grande efficacité, des réponses rapides en matière de sécurité et une meilleure gestion des études.

Nestlé, la plus grande société de produits alimentaires et de boissons au monde, est l'un des premiers à adopter la solution HACCP numérique de Veeva.

« L'HACCP numérique est au cœur de la gestion proactive de la qualité de Nestlé à travers nos plus de 2 000 marques et produits dans 188 pays », indique John Donaghy, responsable mondial de la sécurité alimentaire chez Nestlé. « Veeva QualityOne digital HACCP offre une solution unifiée pour créer, gérer et rationaliser les études, répondre rapidement aux changements et prévenir les problèmes de sécurité. »

En savoir plus sur la solution HACCP de Veeva QualityOne et écouterles leaders du marché de l'alimentation et des boissons parler de leur vision de l'HACCP numérique.

À propos de Veeva pour les produits de consommation et les industries chimiques

Fondée en 2007, Veeva Systems est un fournisseur mondial de solutions logicielles cloud spécifiques à l'industrie qui répondent aux défis opérationnels uniques et aux exigences réglementaires des sociétés des secteurs des produits de consommation, de l'alimentation et des boissons, et des industries chimiques. Les solutions de Veeva aident des centaines de sociétés leaders sur le marché à éliminer les inefficacités et à mettre plus rapidement sur le marché des produits de haute qualité et de confiance, sans compromettre la sécurité ou la conformité. En tant que société d'utilité publique, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, consultez le site de Veeva Industries.

Pour plus d'informations sur les solutions de Veeva pour l'industrie mondiale des sciences de la vie et les plus de 1 000 clients qu'elle sert, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes décrits dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2024, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 36 et 37), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

