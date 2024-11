Veeva kündigt neue digitale HACCP-Lösung (Hazard Analysis and Critical Control Points - Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte) an

BARCELONA, Spanien, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute seine neue Cloud-basierte digitale HACCP-Lösung (Hazard Analysis and Critical Control Points - Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte) an. Die Bereitstellung des HACCP-Managements als Teil der Veeva QualityOne Suite unterstützt Lebensmittel- und Getränkehersteller bei der Rationalisierung von Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsprozessen und verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolle über kritische Risiken. Damit ermöglicht es ein proaktives Qualitätsmanagement und die Einhaltung von Vorschriften auf globaler Ebene.

„Wir sind stolz darauf, diese einzigartige digitale HACCP-Lösung einzuführen und die Messlatte für Lebensmittelsicherheit weiter anzuheben", so Greg Harbin, Hauptgeschäftsführer bei Veeva Consumer Products. „Mit einem einheitlichen, datengesteuerten HACCP-System, das in Veeva QualityOne integriert ist, können führende Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine höhere Effizienz und ein proaktives Risikomanagement in allen Bereichen der Lebensmittelsicherheit erreichen."

Die digitale HACCP-Lösung von Veeva QualityOne bietet globale Transparenz und Standardisierung von HACCP-Plänen und unterstützt gleichzeitig die Flexibilität für regionale Märkte, um länderspezifische Anforderungen zu erfüllen. Sie bietet ein integriertes Flussdiagramm, automatische Änderungsbenachrichtigungen und Aufgabenerinnerungen und sorgt so für mehr Effizienz, rechtzeitige Sicherheitsmaßnahmen und ein verbessertes Studienmanagement.

Nestlé, der weltweit größte Lebensmittel- und Getränkehersteller, ist ein früher Anwender der digitalen HACCP-Lösung von Veeva.

„Digitales HACCP ist das Herzstück des proaktiven Qualitätsmanagements von Nestlé für unsere mehr als 2.000 Marken und Produkte in 188 Ländern", sagte John Donaghy, globaler Leiter für Lebensmittelsicherheit bei Nestlé. „Die digitale HACCP-Lösung QualityOne von Veeva bietet eine einheitliche Lösung, um Studien zu erstellen, zu verwalten und zu rationalisieren, schnell auf Änderungen zu reagieren und Sicherheitsprobleme zu vermeiden."

Erfahren Sie mehr über die HACCP-Lösung QualityOne von Veeva und hörenSie, was Marktführer der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über ihre Vision im Hinblick auf digitale Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte zu sagen haben.

Informationen zu Veeva für die Konsumgüter- und Chemieindustrie

Veeva Systems wurde 2007 gegründet und ist ein globaler Anbieter von branchenspezifischen Cloud-Softwarelösungen, die auf die besonderen betrieblichen Herausforderungen und regulatorischen Anforderungen von Unternehmen in der Konsumgüter-, Lebensmittel- und Chemieindustrie zugeschnitten sind. Die Lösungen von Veeva helfen Hunderten von marktführenden Unternehmen, Ineffizienzen zu beseitigen und qualitativ hochwertige, vertrauenswürdige Produkte schneller auf den Markt zu bringen, ohne die Sicherheit oder die Einhaltung von Vorschriften zu gefährden. Als gemeinnütziges staatliches Unternehmen verpflichtet sich Veeva, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre, und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter Veeva Industries.

Weitere Informationen über die Lösungen von Veeva für die globale Biowissenschaftsbranche und die mehr als 1.000 Kunden, die von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen reichen, finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Juli 2024 endenden Zeitraum aufgeführt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können.

