Veeva Vault LIMS gagne du terrain alors que les entreprises unifient l'assurance et le contrôle de la qualité

BARCELONE, Espagne, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui un élan croissant pour Veeva Vault LIMS, une solution cloud moderne qui simplifie les processus commerciaux de contrôle de la qualité (CQ) de bout en bout. Vault LIMS est unifiée avec Veeva Vault Quality, ce qui permet aux clients de partager des données et des contenus sur la qualité entre les applications, permettant de prendre des décisions plus éclairées en matière de libération de lots.

"L'adoption de Veeva Vault LIMS pour remplacer une pratique de documentation sur papier permettra de rationaliser l'exécution des méthodes et de minimiser les erreurs de documentation afin que nous puissions offrir plus de valeur à nos clients", a déclaré Andrew Laughhunn, directeur principal des tests analytiques du CQ chez Forge Biologics. "Le temps et les efforts que nous pourrons consacrer à d'autres priorités sont enthousiasmants, tout comme les économies que nous réaliserons. En utilisant un LIMS moderne, nous pouvons nous concentrer sur les tests, les résultats et la science."

Avec Vault LIMS, les clients réunissent l'assurance qualité (AQ) et le contrôle qualité (CQ) pour améliorer l'efficacité, la conformité et l'exécution correcte dès la première fois. En établissant un flux de travail continu pour la qualité, les entreprises optimisent le contrôle qualité pour améliorer la fiabilité et la précision des tests tout en réduisant la durée des cycles.

"Veeva Vault LIMS peut rationaliser de manière significative les opérations de laboratoire en consolidant dans une seule application les nombreux systèmes, processus papier et feuilles de calcul actuellement utilisés pour gérer le contrôle qualité", a déclaré Jason Boyd, directeur principal de Veeva Vault LIMS. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les premiers utilisateurs afin d'offrir une expérience utilisateur transparente qui simplifie les processus de contrôle qualité, en apportant une productivité et une rapidité accrues aux laboratoires de fabrication et aux organisations virtuelles qui s'appuient sur des partenaires."

Pour les organisations établies et les biotechs à croissance rapide, Vault LIMS offre une solution complète de gestion du contrôle qualité et d'exécution des tests, qui peut être déployée rapidement. Cela réduit la dépendance à l'égard des équipes informatiques et diminue le coût total de possession, facilitant l'adoption d'un LIMS avancé pour l'entreprise.

"La dynamique du marché et les pressions sur les prix obligent les entreprises du secteur des sciences de la vie à améliorer leur efficacité opérationnelle. Les organisations de contrôle qualité dans la fabrication peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la situation en optimisant les tests de libération de lots", a déclaré Daniel R. Matlis, président d'Axendia, Inc., une société d'analyse et de conseil stratégique de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. "L'application LIMS de Veeva offre une solution dynamique, basée sur le cloud, qui peut être utilisée par les organisations biopharmaceutiques établies qui souhaitent renforcer leurs capacités, ainsi que par les entreprises émergentes qui cherchent à se développer."

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite client, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2024, que vous pouvez consulter ici (un récapitulatif des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 35 et 36), ainsi que dans les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, qui sont consultables sur sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

