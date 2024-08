Veeva Vault LIMS gewinnt an Momentum, da Unternehmen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle vereinheitlichen

Unternehmen der Biowissenschaften können jetzt alle Qualitätskontrolldaten und -prozesse in einer einzigen Lösung verwalten und so die Effizienz und Geschwindigkeit steigern

BARCELONA, Spanien, 22. August 2024 /PRNewswire/ – Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Veeva Vault LIMS, eine moderne Cloud-Lösung zur Vereinfachung von Geschäftsprozessen in der Qualitätskontrolle (QC), zunehmend an Bedeutung gewinnt. Vault LIMS ist mit Veeva Vault Quality verbunden, so dass Kunden Daten und Inhalte über Qualitätsanwendungen hinweg gemeinsam nutzen können, um fundiertere Entscheidungen zur Freigabe von Chargen zu treffen.

„Die Einführung von Veeva Vault LIMS als Ersatz für eine papierbasierte Dokumentationspraxis wird die Methodenausführung rationalisieren und Dokumentationsfehler minimieren, so dass wir unseren Kunden einen höheren Mehrwert bieten können", so Andrew Laughhunn, Senior Director of QC Analytical Testing bei Forge Biologics. „Die Zeit und die Anstrengungen, die wir für andere Prioritäten aufwenden können, sind spannend, ebenso wie die Kosteneinsparungen, die wir erzielen werden. Mit einem modernen LIMS können wir uns auf die Tests, die Ergebnisse und die Wissenschaft konzentrieren."

Mit Vault LIMS bringen Kunden die Qualitätssicherung (QA) und die Qualitätskontrolle (QC) zusammen, um die Effizienz, die Einhaltung von Vorschriften und die richtige Ausführung beim ersten Mal zu verbessern. Durch die Einrichtung eines nahtlosen Qualitätsworkflows optimieren Unternehmen die Qualitätskontrolle, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Tests zu erhöhen und gleichzeitig die Zykluszeiten zu verkürzen.

„Veeva Vault LIMS kann den Laborbetrieb erheblich rationalisieren, indem es die zahlreichen Systeme, Papierprozesse und Tabellenkalkulationen, die derzeit zur Verwaltung der Qualitätskontrolle verwendet werden, in einer einzigen Anwendung zusammenfasst", so Jason Boyd, Senior Director, Veeva Vault LIMS. „Wir haben eng mit unseren frühen Anwendern zusammengearbeitet, um eine nahtlose Benutzererfahrung zu schaffen, die die QC-Prozesse vereinfacht und eine höhere Produktivität und Geschwindigkeit für das Fertigungslabor und virtuelle Organisationen, die Partner nutzen, mit sich bringt."

Für etablierte Unternehmen und schnell wachsende Biotechs bietet Vault LIMS eine komplette Lösung für das QC-Management und die Testdurchführung, die schnell eingesetzt werden kann. Dies reduziert die Abhängigkeit von IT-Teams und senkt die Gesamtbetriebskosten, was die Einführung eines fortschrittlichen LIMS für das Unternehmen erleichtert.

„Die Marktdynamik und der Preisdruck zwingen die Unternehmen der Biowissenschaften dazu, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Die QC-Organisationen der Hersteller können eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung spielen, indem sie die Chargenfreigabetests optimieren", sagte Daniel R. Matlis, President von Axendia, Inc. einem führenden Analysten- und Strategieberatungsunternehmen für Biowissenschaften. „Die LIMS-Anwendung von Veeva bietet eine dynamische, cloud-basierte Lösung, die sowohl von etablierten Biopharma-Unternehmen, die Kapazitäten aufbauen wollen, als auch von aufstrebenden Unternehmen, die skalieren wollen, genutzt werden kann."

