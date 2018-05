Venus Medtech otrzymuje inwestycję od DCP Capital w celu przyspieszenia prac nad opracowywaniem technologii zastawki serca i międzynarodowej komercjalizacji tego rozwiązania

W obliczu rozwijającej się gospodarki i starzejącego się społeczeństwa występowanie starczego wapnienia zastawek aortalnych jest coraz częstsze. Przypadłość ta wkrótce stanie się główną przyczyną choroby zastawek w Chinach. Obecnie powszechnie stosowane są zabiegi chirurgicznej wymiany zastawek aortalnych (SAVR), jednak ryzyko wystąpienia urazów chirurgicznych jest wysokie, a powrót do zdrowia po zabiegu zajmuje dużo czasu. Większość starszych pacjentów nie byłaby w stanie znieść takiego zabiegu. Po 16 latach dynamicznego rozwoju technologia przezcewnikowego wszczepiania zastawki aortalnej (TAVR) szybko staje się głównym sposobem leczenia tego schorzenia na świecie. Zgodnie z bieżącymi danymi w Chinach jest co najmniej 500 000 pacjentów ze wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu TAVR, jednak większość z nich nie zostaje przyjęta do szpitala na zabieg. Poza chorobą zastawki aortalnej choroby zastawki mitralnej i trójdzielnej są także często spotykanymi przypadłościami. Szacuje się, że w Chinach znajduje się ponad 10 milionów pacjentów cierpiących na poważną niedomykalność zastawki mitralnej (MR) i trójdzielnej (TR), jednak zaledwie 2% pacjentów przechodzi zabiegi leczenia chirurgicznego. Rynek terapeutyczny na tym polu jest szczególnie obiecujący.

Firma Venus Medtech już od wielu lat zajmuje się badaniami, rozwojem i komercjalizacją urządzeń medycznych na potrzeby leczenia chorób zastawek sercowych. Firma jest w posiadaniu ponad 300 patentów na technologie zastawek na całym świecie i wdrożyła kompleksową, rygorystyczną ochronę praw własności intelektualnej. Produkt pierwszej generacji TAVR firmy VenusA-Valve, czyli urządzenie do przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej jest pierwszym produktem protetycznym interwencyjnym, który zdobył aprobatę chińskiego urzędu ds. żywności i leków CFDA w kwietniu 2017 r. Decyzja ta stała się początkiem nowej epoki kardiologii interwencyjnej w Chinach, a produkt zyskał status przykładu zaawansowanego, innowacyjnego urządzenia medycznego opracowanego w Chinach.

Firma Venus Medtech zajmuje ważną pozycję na polu leczenia chorób zastawek serca. Przezcewnikowy produkt do leczenia zastawki płucnej VenusP-Valve jest pierwszą tego typu samodzielnie poszerzającą się zastawką na świecie i został wykorzystany w 178 zabiegach w 27 centrach w niemal 20 krajach i regionach. Proces pozyskiwania zatwierdzeń badawczych w Chinach odnośnie tego produktu został zakończony, a podobny proces dobiega końca na terenie UE. Zgodnie z szacunkami Chiny i Europa zatwierdzą produkt w 2019 r. Ponadto firma Venus Medtech wykorzysta nowe fundusze do przyspieszenia opracowywania zamienników zastawek mitralnych i trójdzielnych. Szacuje się, że firma wejdzie do etapu badań klinicznych w roku 2019 i wykorzysta impet do wzrostu na polu zastawek serca po 5 latach.

– Bardzo cieszymy się z tego, że DCP jest naszym długofalowym partnerem i źródłem wartości dodanej. Dzięki tej współpracy skorzystamy z 25 lat doświadczenia zespołu DCP w zakresie inwestycji w Chinach pod przywództwem Davida Liu. W szczególności mamy nadzieję na to, że uda nam się wykorzystać znaczące doświadczenie DCP w zakresie inwestycji i przejęć, a także skorzystać z doświadczenia w zarządzaniu portfelami w celu przyspieszenia ekspansji Venus Medtech – skomentował Eric Zi, współzałożyciel i główny dyrektor wykonawczy firmy Venus Medtech.

– DCP z ogromną przyjemnością wykorzystuje możliwość zainwestowania w Venus Medtech – skomentował David Liu, przewodniczący wykonawczy firmy DCP. – Jesteśmy pod dużym wrażeniem osiągnięć zespołu zarządzającego firmy, a także jej możliwości technicznych i znajomości branży. Nie możemy doczekać się pełnego wykorzystania naszej sieci kontaktów i doświadczenia w celu wsparcia Venus Medtech w kolejnych etapach rozwoju – dodał przewodniczący.

– Venus Medtech przewodzi zespół zarządzający, który ma globalną wizję i wyraźne poczucie odpowiedzialności społecznej. Współpraca z firmą w zakresie jej rozwoju na skalę globalną w branży urządzeń medycznych jest dla nas prawdziwym zaszczytem – skomentował Wayne Wang, dyrektor zarządzający w DCP.

Fundusze zostaną zainwestowane w badania i rozwój, produkcję oraz poszerzenie sieci sprzedaży firmy Venus Medtech w celu zasilenia szybkiego rozwoju firmy.

Firma Haoyue Capital była wyłącznym doradcą finansowym w zakresie transakcji.

O Venus Medtech:

Firma Venus Medtech jest wiodącym producentem zastawek serca w Chinach. Z siedziby w krajowym parku technologicznym w Hangzhou firma prowadzi badania i opracowuje zaawansowane systemy sztucznych zastawek serca na skalę międzynarodową w zastosowaniach komercyjnych. Firmie z powodzeniem udało się opracować tego typu produkty w Chinach i na całym świecie.

Firma Venus Medtech jest w pełni oddana badaniom i rozwojowi. Już dwukrotnie firma jako pierwsza zaprezentowała modele nowych systemów zastawek: uprzednio załadowany przecewnikowy system zastawek i samodzielnie powiększający się system przezcewnikowych zastawek płucnych (VenusP-Valve). Od roku 2013 firma Venus Medtech otrzymała inwestycje od Qiming Venture Partners, Sequoia China i Goldman Sachs.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem http://en.venusmedtech.com.

O DCP:

Firma DCP Capital (zwana dalej DCP) jest wiodącym funduszem typu private equity w Chinach. Zespół DCP uprzednio prowadził działalność KKR i Morgan Stanley w Chinach i cieszy się bardzo dobrymi wynikami w wielu cyklach. W ciągu minionych 25 lat zespół DCP zakończył szereg pomyślnych transakcji i doprowadził do rozwoju wielu liderów branżowych, w tym Ping An Insurance (Group) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group, czy Tarena International Inc. Łącząc globalną perspektywę inwestycyjną z szeroką siecią kontaktów lokalnych, zespół DCP zgromadził duże doświadczenie branżowe i może poszczycić się rozbudowanymi możliwościami operacyjnymi. Jako długoterminowy inwestor stawiający na wysoką wartość, DCP dąży do nawiązywania długofalowej współpracy z obopólnymi korzyściami z firmami portfelowymi. Fundusz wspiera także inicjatywy tworzenia wartości.

