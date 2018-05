Venus Medtech reçoit une participation au capital de DCP Capital pour accélérer le développement de la technologie des valves cardiaques et la commercialisation internationale

L'incidence de la maladie sénile de calcification de la valve aortique, conjuguée à la croissance de l'économie et de la population vieillissante, est en augmentation et deviendra bientôt la principale cause de maladie valvulaire en Chine. Les procédures de chirurgie de remplacement de la valve aortique (SAVR) sont actuellement fortement pratiquées, mais le risque de traumatisme chirurgical est élevé et la récupération postopératoire est lente. La plupart des patients plus âgés ne tolèrent absolument pas une telle chirurgie. La technologie d'implantation transcathéter de valve aortique (TAVR), qui a connu un développement rapide depuis 16 ans, est progressivement devenue le traitement de la valvulopathie aortique la plus répandue dans le monde. Selon les indications actuelles, il existe au moins 500 000 patients chinois présentant des symptômes nécessitant une SAVR, mais la majorité d'entre eux ne sont pas admis en hôpital pour un traitement. En plus de la maladie de la valvulopathie aortique, on peut ajouter les valvulopathies tricuspidiennes et mitrales qui sont également des valvulopathies communes. On estime que le nombre de personnes atteintes de régurgitation mitrale (MR) et de régurgitation tricuspide (TR) sévères s'élève à plus de 10 millions de patients en Chine, mais que le taux de traitement chirurgical est inférieur à 2 %. Le marché thérapeutique de ce domaine est particulièrement prometteur.

Venus Medtech promeut la recherche, le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux pour les valvulopathies depuis de nombreuses années. La société possède plus de 300 brevets technologiques de valves à l'échelle mondiale et a constitué une protection complète et stricte des droits de propriété intellectuelle. Le produit TAVR de première génération de la société, le système interventionnel de valve aortique percutanée (VenusA-Valve), est le premier produit de valve prothétique interventionnel à avoir été approuvé par la Food and Drug Administration de Chine en avril 2017. Il a été à l'origine d'une nouvelle ère de cardiologie interventionnelle en Chine et est devenu un exemple de dispositifs médicaux novateurs de pointe créés en Chine.

Venus Medtech dispose d'une position importante et globale dans le domaine du traitement des valvulopathies. La VenusP-Valve, un produit de valve pulmonaire transcathéter, est la première valve pulmonaire auto-expansible mondiale et a été implantée 178 fois dans 27 centres d'approximativement 20 pays et régions. La recherche d'enregistrement chinois de la société a également été terminée et la recherche d'enregistrement dans l'UE sera bientôt achevée. On s'attend à ce que la Chine et l'Europe approuvent l'enregistrement en 2019. En outre, Venus Medtech utilisera ce nouvel investissement pour accélérer le développement des dispositifs de remplacement de la valve mitrale et tricuspide. La phase d'essai clinique devrait être entamée en 2019 et favorisera un dynamisme de développement durable pour la croissance des activités des valves cardiaques après 5 ans.

Eric Zi, cofondateur et PDG de Venus Medtech, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir DCP comme partenaire à long terme et à valeur ajoutée. Cette coopération bénéficiera du succès des 25 années d'expérience d'investissements chinois de l'équipe de DCP dirigée par M. David Liu. Nous espérons particulièrement tirer parti de l'importante expérience d'investissement/acquisition de DCP et de ses capacités de gestion de portefeuille pour accélérer l'expansion de Venus Medtech. »

« DCP est ravi d'avoir l'opportunité d'investir dans Venus Medtech », a déclaré David Liu, président exécutif de DCP. « Nous sommes extrêmement impressionnés par l'excellence de l'équipe de direction de la société, de ses solides capacités technologiques et de sa connaissance approfondie de l'industrie. Nous avons hâte d'utiliser pleinement notre réseau et notre expertise pour favoriser l'expansion de Venus Medtech dans sa prochaine phase de développement. »

« Venus Medtech est menée par une équipe dirigeante dotée d'une vision internationale et d'un sens aigu de la responsabilité sociale. Nous sommes honorés de collaborer avec une telle société afin de l'aider à devenir un acteur mondial dans le secteur des dispositifs médicaux », a ajouté Wayne Wang, directeur général de DCP.

Les bénéfices seront investis dans l'expansion du réseau de R et D, de production et de vente de Venus Medtech pour stimuler le développement rapide de l'entreprise.

Haoyue Capital était le conseiller financier exclusif de cette transaction.

À propos de Venus Medtech :

Venus Medtech est l'un des principaux développeurs de valves cardiaques en Chine. L'entreprise, située dans la zone de développement haute technologie de Hangzhou, se concentre sur la recherche et le développement de systèmes de valves cardio-vasculaires artificiels de pointe ayant des applications commerciales et a réussi à développer de tels produits en Chine et dans le monde.

Venus Medtech se consacre entièrement à la recherche et au développement et a été deux fois la première pionnière dans la production de modèles pour de nouveaux systèmes internationaux de valves : le système de valve transcathéter à préchargement et le système de valve pulmonaire transcathéter auto-extensible (VenusP-Valve). Depuis 2013, Venus Medtech a reçu des investissements de Qiming Venture Partners, de Sequoia China et de Goldman Sachs.

Pour plus d'informations, visiter : http://en.venusmedtech.com

À propos de DCP :

DCP Capital (« DCP ») est une société majeure de capital-investissement ciblant la Grande Chine. L'équipe de DCP a dirigé auparavant l'activité de capital-investissement pour KKR et Morgan Stanley en Chine et bénéficie d'un bilan à long terme hors pair à travers plusieurs cycles. Au cours des 25 dernières années, l'équipe de DCP a dirigé de nombreuses transactions réussies et a stimulé de nombreux leaders de l'industrie, comme Ping An Insurance (Group) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group, Tarena International Inc. En combinant sa perspective d'investissement mondial avec son vaste réseau local, l'équipe de DCP a accumulé des connaissances approfondies sur l'industrie et de solides capacités opérationnelles. En tant qu'investisseur de valeur à long terme, DCP s'engage à établir des partenariats mutuellement bénéfiques et à long terme avec des sociétés de portefeuille et à soutenir des initiatives de création de valeur.

