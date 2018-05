Venus Medtech získava akciový kapitál od DCP na urýchlenie vývoja náhrad srdcovej chlopne a ich komercializácie

Prosperujúce hospodárstvo a starnúca populácia sú dôležitými faktormi nárastu výskytu vápenatenia aortálnej chlopne vo vysokom veku a čoskoro sa toto ochorenie stane hlavnou príčinou valvulárnych chorôb v Číne. Už dnes sa vo vysokej miere využívajú chirurgické postupy pri náhrade aortálnej chlopne, ale s tým je spojené značné riziko traumy zo zásahu a pooperačné zotavovanie je veľmi pomalé. Väčšina starších pacientov už takúto operáciu nemôže podstúpiť. Po 16 rokoch usilovného vývoja sa transkatétrové náhrady aortálnej chlopne (TAVR) postupne stávajú prvou líniou liečby takýchto ochorení. Podľa súčasných odhadov je len v Číne najmenej 500 000 pacientov indikovaných na TAVR a väčšina z nich sa do nemocníc ani nedostane. Ďalším častým ochorením srdca po chorobách aortálnej chlopne sú ochorenia mitrálnej a trikuspidálnej chlopne. Odhaduje sa, že počet pacientov so závažnou mitrálnou regurgitáciou (MR) a trikuspidálnou regurgitáciou (TR) sa v Číne vyšplhal na 10 miliónov, ale v skutočnosti podstupuje operačnú liečbu menej ako 2% z nich. Priestor pre nové spôsoby liečby je v tejto oblasti obzvlášť sľubný.

Venus Medtech sa venuje výskumu, vývoju a komercializácii zdravotných pomôcok pre ochorenia srdcových chlopní už mnoho rokov. Spoločnosť má do dnešného dňa zaregistrovaných viac ako 300 patentov chlopňových technológií na celom svete chránených prísnymi pravidlami ochrany duševného vlastníctva. Prvá generácia chlopní TAVR od spoločnosti Venus Medtech s názvom Venus A-valve mala podobu podkožného aortálneho chlopňového systému a bola prvou prostetickou chlopňou v rámci intervenčnej kardiológie schválenou zo strany Čínskeho úradu pre potraviny a lieky na distribúciu v Číne v apríli 2017. Tento míľnik znamená začiatok novej éry intervenčnej kardiológie v Číne a je príkladom vzniku vysokokvalitných inovatívnych zdravotných pomôcok v Číne.

Venus Medtech si vybudoval veľmi silnú pozíciu v oblasti liečby ochorení srdcových chlopní. VenusP-Valve, transkatétrová pľúcna chlopňa, je prvá samo-expandujúca pľúcna chlopňa na svete a jej úspešná implantácia prebehla už 178-krát v 27 centrách v približne 20 krajinách a regiónoch. Výskum potrebný k registrácii v Číne už bol ukončený a registrácia v EÚ už príde čoskoro tiež. Očakáva sa, že do zoznamu pre distribúciu v Číne aj v Európe sa dostane v roku 2019. Okrem toho využije Venus Medtech novú investíciu na urýchlenie vývoja náhrad mitrálnej a transkupidálnej chlopne. Tieto produkty by sa mali dostať do štádia klinického skúšania v roku 2019, čo znamená pokračovanie päťročného dynamického vývoja v oblasti srdcových chlopní.

Eric Zi, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Venus Medtech povedal: „Sme veľmi radi, že máme vo firme DCP dlhoročného hodnotného partnera. Táto spolupráca je založená na 25 rokoch skúseností tímu firmy DCP pri financovaní čínskych projektov pod vedením Davida Liu. Dúfame, že budeme schopní čo najlepšie využiť dlhoročné investičné a akvizičné skúsenosti tímu DCP ako aj zručnosti spojené s manažmentom portfólií v prospech expanzie spoločnosti Venus Medtech."

„Spoločnosť DCP s radosťou vstupuje do investícií v prospech rozvoja firmy Venus Medtech," povedal David Liu, výkonný prezident spoločnosti DCP. „Vedenie spoločnosti pozostáva zo schopných a vynikajúcich manažérov s dlhoročnými skúsenosťami a odbornými poznatkami v oblasti technológií. Tešíme sa na plné využitie našej siete a potenciálu v prospech spoločnosti Venus Medtech a jej rastu v nasledujúcej fáze rozvoja."

„Venus Medtech má vo vedení skutočných vizionárov so silným zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť. Je preto pre nás cťou byť jej partnerom a pomáhať pri jej prieniku na celosvetový trh," dodal Wayne Wang, riaditeľ DCP.

Výnosy budú investované do vývoja a výskumu spoločnosti Venus Medtech, ako aj výroby a rozširovania obchodnej siete s cieľom naštartovať rýchly rozvoj spoločnosti.

Počas tejto transakcie bola výlučným finančným poradcom spoločnosť Haoyue Capital.

O spoločnosti Venus Medtech:

Venus Medtech je popredná čínska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu náhrad srdcových chlopní. Sídlo spoločnosti je v Národnej hi-tech rozvojovej zóne v Chang-čou a jej hlavným poslaním je výskum a vývoj celosvetovo distribuovaných umelých kardiovaskulárnych chlopňových systémov s komerčným využitím na čínskom aj medzinárodnom trhu.

Venus Medtech má na zreteli hlavne vývoj a výskum, vďaka čomu má na konte už dve prvenstvá vo výrobe modelov pre nové chlopňové systémy: predimplementačný transkatétrový chlopňový systém a samo-expandujúcu transkatétrovú pľúcnu chlopňu (VenusP-Valve). Od roku 2013 získala spoločnosť Venus Medtech investície od firiem Qiming Venture Partners, Sequoia China a Goldman Sachs.

Viac informácií nájdete na: http://en.venusmedtech.com

O spoločnosti DCP:

DCP Capital (ďalej len „DCP") je súkromná čínska investičná spoločnosť. Tím spoločnosti DCP v minulosti viedol firmu KKR a čínsku pobočku súkromnej investičnej spoločnosti Morgan Stanley s mnohými úspechmi vo viacročných investičných cykloch. V priebehu ostatných 25 rokov sa tímu DCP podarilo niekoľko úspešných transakcií a na konte má spoluprácu s mnohými lídrami v rôznych odvetviach, medziiným Ping An Insurance (skupina) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group a Tarena International Inc. Kombináciou globálnej investičnej perspektívy a rozsiahlej lokálnej siete sa tímu DCP podarilo prehĺbiť odborné vedomosti a získať vzácne operačné zručnosti. Ako investor spoliehajúci na hodnotu dlhodobých vzťahov oceňuje spoločnosť DCP práve budovanie trvácnych a obojstranne výhodných partnerstiev s portfóliovými spoločnosťami s dôrazom na tvorbu pridanej hodnoty.

SOURCE Venus Medtech (Hangzhou) Inc.