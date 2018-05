Venus Medtech recebe investimento de ações da DCP Capital para acelerar tecnologia de desenvolvimento de válvula para o coração e comercialização internacional

Em conjunto com uma crescente economia e uma população que está envelhecendo, a incidência de doença senil da válvula aórtica calcificada está em alta e logo se tornará a principal causa de doença valvular na China. No momento, procedimentos cirúrgicos para substituição de válvula aórtica (SAVR) são amplamente usados, mas o risco de trauma cirúrgico é alto e a recuperação pós-operatória é lenta. A maioria dos pacientes mais velhos é incapaz de tolerar tal cirurgia. Após 16 anos de rápido desenvolvimento, a tecnologia de substituição da válvula aórtica t (TAVR) tem se tornado cada vez mais o tratamento comum para doença na válvula aórtica no mundo. De acordo com as indicações atuais, há pelo menos 500.000 pacientes na China que têm indicações de TAVR e a maioria deles não busca tratamento em hospitais. Além da doença na válvula aórtica, as doenças na válvula tricúspide e mitral também são doenças cardíacas valvulares comuns. Estima-se que haja mais de 10 milhões de pacientes com Regurgitação Mitral (RM) e Regurgitação Tricúspide (RT) grave na China, mas o índice de tratamento cirúrgico é de menos de 2%. O mercado terapêutico nessa área é especialmente promissor.

A Venus Medtech tem cultivado a pesquisa, desenvolvimento e comercialização de dispositivos médicos para doença valvular cardíaca há muitos anos. A empresa possui mais de 300 patentes de tecnologia valvular em todo o mundo e formou uma proteção completa e estrita de direitos de propriedade intelectual. A primeira geração do produto TAVR da empresa, o sistema de válvula aórtica interventiva percutâneo VenusA-Valve, é a primeira válvula protética interventiva aprovada pela Food and Drug Administration da China em abril de 2017, que criou uma nova era da cardiologia interventiva na China e se tornou um exemplo de dispositivos médicos inovadores de ponta criados na China.

A Venus Medtech possui uma posição profunda e abrangente no campo de tratamento de doença valvular cardíaca. A VenusP-Valve, um produto do tipo válvula pulmonar transcateter, é a primeira válvula pulmonar de auto expansão do mundo e já atingiu 178 implantações em 27 centros de aproximadamente 20 países e regiões. A pesquisa de registro na China da empresa também foi concluída e a pesquisa de registro na Europa será concluída em breve. Espera-se que a China e a Europa aprovem sua listagem em 2019. Além disso, a Venus Medtech usará esse novo investimento para acelerar o desenvolvimento de dispositivos de substituição de válvula mitral e tricúspide. Espera-se que isso entre no estágio de experiência clínica em 2019 e acumule um ímpeto de desenvolvimento duradouro para o crescimento do negócio de válvula cardíaca após 5 anos.

Eric Zi, cofundador e CEO da Venus Medtech, declarou: "Estamos extremamente empolgados em ter a DCP como nossa parceira de valor agregado de longo prazo. Essa cooperação se beneficiará dos 25 anos de experiência de sucesso da equipe da DCP na China liderada pelo Sr. David Liu. Em particular, esperamos alavancar a experiência de aquisição/investimento significativo da DCP e seus recursos de gestão de portfólio a fim de acelerar a expansão da Venus Medtech".

"A DCP tem o prazer de ter a oportunidade de investir na Venus Medtech", declarou David Liu, presidente executivo da DCP. "Estamos extremamente impressionados com a notável equipe de administração da empresa, sólidas capacidades tecnológicas e profundo conhecimento do setor. Ansiamos utilizar amplamente nossa rede e expertise para ajudar a Venus Medtech a fim de crescer na próxima fase de desenvolvimento."

"A Venus Medtech é liderada por uma equipe de gestão com visão global e um sólido senso de responsabilidade social, e estamos honrados em fazer parceria com uma empresa assim para ajudá-la a crescer até se tornar um ator global no setor de dispositivos médicos", acrescentou Wayne Wang, diretor-administrativo da DCP.

Os lucros serão investidos na P&D, produção e expansão da rede de vendas da Venus Medtech a fim de abastecer o rápido desenvolvimento da empresa.

A Haoyue Capital foi a consultora financeira exclusiva nessa transação.

Sobre a Venus Medtech:

A Venus Medtech é uma importante desenvolvedora de válvulas cardíacas na China. A firma, localizada na Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia Nacional de Hangzhou, concentra-se na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de válvula cardiovasculares artificiais avançados com aplicações comerciais e obteve sucesso no desenvolvimento de tais produtos tanto na China quanto em todo o mundo.

A Venus Medtech está completamente dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento e, por duas vezes, foi a pioneira na produção de modelos para novos sistemas valvulares: o sistema de válvula transcateter pré-carregamento e o sistema de válvula pulmonar transcateter de auto expansão (VenusP-Valve). Desde 2013, a Venus Medtech recebe investimentos da Qiming Venture Partners, Sequoia China e Goldman Sachs.

Para mais informações, acesse http://en.venusmedtech.com

Sobre a DCP:

A DCP Capital ("DCP") é uma importante empresa voltada para ações privadas na Grande China. A equipe da DCP liderou no passado negócios de ações privadas da KKR e Morgan Stanley na China, com um notável registro de longo prazo em múltiplos ciclos. Nos últimos 25 anos, a equipe da DCP liderou diversas transações bem-sucedidas abastecendo vários líderes do setor, tais como Ping An Insurance (Group) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group, Tarena International Inc. Combinando sua perspectiva de investimento global e ampla rede local, a equipe da DCP acumulou profundo conhecimento do setor e sólidos recursos operacionais. Como investidora de valor de longo prazo, a DCP está comprometida em desenvolver parcerias de longo prazo onde todos saem ganhado com empresas de portfólio e ajudar a apoiar iniciativas de geração de valor.

FONTE Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

