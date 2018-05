Společnost Venus Medtech získala od DCP Capital kapitálové investice pro urychlení vývoje srdečních chlopní a jejich mezinárodní komercializaci

Spolu s rostoucí ekonomikou a stárnoucí populací vzrůstá výskyt onemocnění senilní kalcifikované aortální chlopně a brzy se stane hlavní příčinou chlopňových onemocnění v Číně. V současnosti jsou pro náhradu aortální chlopně (SAVR) široce používány chirurgické postupy, ale riziko chirurgického traumatu je vysoké a pooperační zotavení je pomalé. Většina starších pacientů není schopna takovou chirurgii snést. Po 16 letech rychlého vývoje se technologie transkatetrové náhrady aortální chlopně (TAVR) ve světě postupně stala běžnou léčbou onemocnění aortální chlopně. Podle současných údajů je v Číně nejméně 500 000 pacientů s indikací TAVR a většina z nich není přijata k nemocniční léčbě. Kromě onemocnění aortální chlopně jsou běžnými onemocněními srdečních chlopní vady mitrální a trikuspidální chlopně. Odhaduje se, že počet pacientů s těžkou mitrální regurgitací (MR) a trikuspidální regurgitací (TR) dosahuje v Číně více než 10 milionů, ale procento chirurgické léčby je méně než 2 %. Terapeutický trh v této oblasti je obzvláště slibný.

Společnost Venus Medtech se již mnoho let věnuje výzkumu, vývoji a komercializaci léčebných zařízení pro onemocnění srdečních chlopní. Společnost celosvětově vlastní více než 300 patentů na chlopenní technologie a vytvořila úplnou a přísnou ochranu práv duševního vlastnictví. Její produkt TAVR první generace, systém transkatetrové implantace aortální chlopně VenusA-Valve, je první technologií transkatetrové implantace aortální chlopně, který byl schválen čínskou Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v dubnu 2017 a který v Číně vytvořil novou éru intervenční kardiologie a stal se příkladem vysoce inovativních zdravotnických zařízení vytvořených v Číně.

Společnost Venus Medtech má v oblasti léčby onemocnění srdečních chlopní pevné a komplexní postavení. VenusP-Valve, transkatetrová plicní chlopeň, je první samoexpandující plicní chlopní na světě a ve 27 střediscích v téměř 20 zemích a regionech již bylo provedeno 178 úspěšných implantací. Požadovaný výzkum pro registraci společnosti v Číně byl dokončen a registrační výzkum pro schválení v EU bude dokončen v brzké době. Očekává se, že Čína a Evropa schválí její uvedení na trh v roce 2019. Společnost Venus Medtech navíc využije tuto novou investici k urychlení vývoje náhrad mitrálních a trikuspidálních chlopní. Očekává se, že do fáze klinických studií vstoupí v roce 2019 a během pěti let dosáhne stavu trvalého rozvoje pro obchodní růst v oblasti srdečních chlopní.

Eric Zi, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Venus Medtech, uvedl: „Jsme nesmírně rádi, že společnost DCP je naším dlouhodobým partnerem, který přináší přidanou hodnotu. Tato spolupráce bude těžit z 25 let zkušeností jejich týmu vedeného panem Davidem Liu v oblasti investic v Číně. „Zejména doufáme, že využijeme významných zkušeností DCP v oblasti investic a akvizic a schopnosti jeho správy portfolia k urychlení expanze společnosti Venus Medtech."

„Pro DCP je potěšením, že má možnost investovat do společnosti Venus Medtech," řekl David Liu, výkonný předseda společnosti DCP. „Jsme nadmíru spokojeni s vynikajícím manažerským týmem společnosti, silnými technologickými schopnostmi a hlubokými znalostmi v oboru. Těšíme se na to, až plně využijeme naši síť a odborné znalosti, abychom společnosti Venus Medtech pomohli vstoupit do další fáze vývoje."

„Společnost Venus Medtech je vedena manažerským týmem s globální vizí a silným smyslem pro společenskou odpovědnost a je nám ctí s takovou společností spolupracovat, abychom jí pomohli stát se globálním hráčem na trhu lékařských zařízení," dodal Wayne Wang, výkonný ředitel společnosti DCP.

Prostředky budou investovány do výzkumu a vývoje společnosti Venus Medtech, její výroby a prodejní sítě, což podpoří rychlý vývoj společnosti.

Společnost Haoyue Capital byla v této transakci výhradním finančním poradcem.

O společnosti Venus Medtech:

Společnost Venus Medtech je přední čínskou společností zaměřenou na vývoj a výrobu srdečních chlopní. Podnik, který sídlí v Národní technologické zóně v Chang-čou, se zaměřuje na výzkum a vývoj mezinárodně pokročilých umělých kardiovaskulárních chlopenních systémů s komerčním využitím, úspěšně vyvíjí takové výrobky jak v Číně, tak po celém světě.

Společnost Venus Medtech se plně věnuje výzkumu a vývoji a již dvakrát získala prvenství ve výrobě modelů nových chlopenních systémů: předimplementační transkatetrový chlopenní systém a samoexpandující transkatetrová plicní chlopeň (VenusP-Valve). Od roku 2013 získala společnost Venus Medtech investice od společností Qiming Venture Partners, Sequoia China a Goldman Sachs.

Další informace naleznete na webových stránkách http://en.venusmedtech.com

O společnosti DCP:

DCP Capital (dále jen „DCP") je přední soukromá investiční společnost ve Velké Číně. Tým DCP dříve spravoval soukromý kapitál společností KKR a Morgan Stanley v Číně s vynikajícími dlouhodobými výsledky v několika cyklech. Za posledních 25 let provedl tým DCP řadu úspěšných transakcí a podporoval řadu předních společností, jako je společnost Ping An Insurance (skupina), Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group a Tarena International Inc. Spojením globálního investičního výhledu a rozsáhlé lokální sítě získal tým DCP hluboké znalosti v oblasti průmyslu a silné provozní schopnosti. Jako dlouhodobý investor je společnost DCP odhodlána vytvářet dlouhodobá, oboustranně výhodná partnerství s portfoliovými společnostmi a podporovat iniciativy založené na vytváření hodnot.

