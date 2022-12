Vinco Ventures achève l'acquisition de Lomotif, concurrent de TikTok

Vinco Ventures finalise l'acquisition de tous les fonds propres de ZVV Media Partners. ZVV est la coentreprise entre Vinco Ventures et Zash Global Media.

ROCHESTER, New York, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Vinco Ventures annonce l'acquisition de la totalité des actions de ZVV Media Partners, une coentreprise avec ZASH Global Media, qui inclut Lomotif, concurrent de TikTok.

Il s'agit de la dernière réalisation du Conseil d'administration dans sa stratégie réussie et accélérée pour bâtir l'écosystème de contenu de l'entreprise avec les synergies existantes Lomotif, AdRizer, Magnifi U et Honey Badger.

Lomotif a été nommée récemment parmi les 12 meilleures alternatives à TikTok pour le partage de courtes vidéos virales. En outre, Lomotif a été classée en troisième position sur begindot.com parmi les alternatives de TikTok. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

La fermeture du portefeuille de la coentreprise et de ZASH par Vinco s'inscrit dans un contexte de répression gouvernementale et de préoccupations politiques concernant la société chinoise ayant développé TikTok.

Le Sénat a adopté récemment une loi pour interdire TikTok de tous les appareils du gouvernement américain après l'approbation unanime de la loi No TikTok on Government Devices Act.

« La direction de Vinco Ventures est extrêmement confiante dans sa mission de collaboration accélérée visant à faire de l'entreprise un acteur majeur dans le domaine des médias et du divertissement. Il s'agit d'une autre étape vers cet objectif et la société continuera à identifier et à prêter une attention particulière aux marques qui peuvent compléter et étendre les opérations », a déclaré Javan Khazali, porte-parole de Vinco Ventures.

Grâce à l'achat d'actions de ZVV Media Partners, Vinco élargit son portefeuille avec l'ajout passionnant de diverses séries télévisées produites en interne.

À propos de Vinco Ventures

Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) se concentre sur le développement des médias numériques et des technologies de contenu. La filiale consolidée de Vinco Ventures, ZVV Media Partners, LLC, une coentreprise de Vinco Ventures et de ZASH Global Media and Entertainment Corporation, détient une participation de 80 % dans Lomotif Private Limited. Vinco Ventures détient une participation de 100 % dans AdRizer, LLC. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site investors.vincoventures.com .

Déclarations prospectives et clauses de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans les dispositions de la « sphère de sécurité » de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont fondées sur les croyances et les renseignements actuellement disponibles concernant la gestion de Vinco Ventures, ainsi que les estimations et hypothèses formulées par la direction de Vinco Ventures. Ces déclarations peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Elles peuvent être identifiées par la présence de certains mots dans cette présentation : « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « croire », « planifier », « prévoir », « projeté », et d'autres mots ou la forme négative de ces termes et expressions similaires ayant trait à la société concernée ou à sa direction. Ces déclarations reflètent l'opinion actuelle de Vinco Ventures en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs relatifs à Vinco Ventures et à ses filiales et entités consolidées à intérêts variables, y compris Lomotif, leur industrie, leur situation financière, leurs opérations et les résultats de leurs opérations. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les risques et les avantages attendus de l'augmentation proposée des actions autorisées de Vinco Ventures, tel que décrit dans notre énoncé de procuration, les investissements de Vinco Ventures dans ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private Limited, PZAJ Holdings, LLC, et les initiatives et stratégies de croissance connexes comme les médias mixtes, la stratégie de distribution multiplateforme, les avantages attendus de la participation de Lomotif aux événements de divertissement en direct et de son parrainage, les avantages attendus de l'acquisition d'AdRizer et de l'intégration prévue de la technologie AdRizer avec Lomotif et Honey Badger et les synergies entre AdRizer, Lomotif et Honey Badger, les risques réglementaires avec les lignes métiers NFT et blockchain, et ces autres risques et incertitudes décrits plus en détail dans les documents déposés par Vinco Ventures et Cryptyde auprès de la Securities and Exchange Commission ou fournis à celle-ci, y compris les facteurs de risque abordés dans le rapport annuel de Vinco Ventures sur le formulaire 10-K pour la période terminée le 31 décembre 2021 déposé le 15 avril 2022, qui est disponible à www.sec.gov . Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits comme étant anticipés, crus, estimés, attendus, prévus ou planifiés. Bien que nous soyons d'avis que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons garantir les résultats futurs, le rendement ou les réalisations. Sauf si la loi applicable l'exige, notamment les lois des États-Unis sur les valeurs mobilières, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour les rendre conformes aux résultats réels.

