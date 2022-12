Vinco Ventures finalizuje przejęcie Lomotif

Vinco Ventures finalizuje zakup wszystkich udziałów medialnych ZVV należących do ZVV Media Partners. ZVV to wspólne przedsięwzięcie Vinco Ventures i Zash Global Media.

ROCHESTER, Nowy Jork, 20 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Vinco Ventures ogłasza wykupienie wszystkich udziałów ZVV należących do ZVV Media Partners, wspólnego przedsięwzięcia prowadzonego z ZASH Global Media, w tym udziałów TikTokowego konkurenta – Lomotif.

To jedno z ostatnich osiągnięć zarządu w ramach realizowanej z powodzeniem przyspieszonej strategii budowy ekosystemu treściowego firmy z wykorzystaniem istniejących synergii z Lomotif, AdRizer, Magnifi U czy Honey Badger.

Platforma Lomotif niedawno znalazła się w gronie 12 najlepszych rozwiązań do publikowania krótkich viralowych nagrań na TikToku. Zajęła również trzecie miejsce w prowadzonym przez stronę begindot.com rankingu najlepszych rozwiązań TikTokowych. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

Zamknięcie przez Vinco portfela JV i ZASH zbiegło się w czasie z politycznymi obawami, jakie narosły wokół chińskiej spółki, do której należy TikTok, i podjętymi w związku z tym zdecydowanymi działaniami rządu Stanów Zjednoczonych.

Niedawno Senat USA uchwalił przepisy zakazujące korzystania z TikToka na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w instytucjach rządowych. Ustawa o zakazie korzystania z TikToka na urządzeniach rządowych („No TikTok on Government Devices Act") została uchwalona jednomyślnie.

„Liderzy firmy Vinco Ventures głęboko wierzą w powodzenie realizowanej przez nią przyspieszonej misji współpracy, która ma ją wynieść na pozycję dużego gracza rynku medialno-rozrywkowego. Jest to kolejny krok w tym celu. Vinco Ventures zamierza w dalszym ciągu rozglądać się za markami, które mogą pełnić funkcje uzupełniające i zwiększające skalę działalności" – powiedział Javan Khazali, rzecznik prasowy Vinco Ventures.

Przejmując udziały w ZVV Media Partners, Vinco poszerza swój portfel o interesujący katalog seriali telewizyjnych produkcji wewnętrznej.

Spółka Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) zajmuje się rozwojem technologii wykorzystywanych na potrzeby mediów i treści cyfrowych. ZVV Media Partners, LLC – spółka zależna Vinco Ventures będąca wspólnym przedsięwzięciem Vinco Ventures i ZASH Global Media and Entertainment Corporation – posiada 80% udziałów w spółce Lomotif Private Limited. Vinco Ventures posiada 100% udziałów w spółce AdRizer, LLC. Więcej informacji można znaleźć na stronie investors.vincoventures.com.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu przepisów o zasadach „Safe Harbor" zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wypowiedzi te oparte są na przekonaniach zarządu Vinco Ventures oraz aktualnie dostępnych mu informacjach, jak również na dokonanych przez niego szacunkach i przyjętych przez niego założeniach. Wypowiedzi prognozujące wyróżniają się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. W niniejszym komunikacie wypowiedzi prognozujące charakteryzują się użyciem słów „szacuje", „przewiduje", „zakłada", „zamierza", „uważa", „planuje", „przewiduje", „prognozuje" oraz innych słów lub ich zaprzeczeń, a także podobnych wyrażeń odnoszących się do danej spółki lub jej zarządu. Wypowiedzi te odzwierciedlają aktualną ocenę Vinco Ventures w odniesieniu do przyszłych wydarzeń i obarczone są różnego rodzaju ryzykiem, niepewnością, założeniami oraz innymi czynnikami dotyczącymi Vinco Ventures i jej spółek zależnych, a także skonsolidowanych podmiotów o zmiennych udziałach, w tym Lomotif, branży, w której działają, sytuacji finansowej, działalności oraz wyników na działalności. Do czynników tych zaliczają się m.in. zakładane ryzyko i korzyści z proponowanego podwyższenia kapitału docelowego Vinco Ventures, zgodnie z treścią informacji dla akcjonariuszy, inwestycje Vinco Ventures w ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private Limited, PZAJ Holdings, LLC, a także powiązane inicjatywy i strategie rozwojowe, takie jak strategia dystrybucji między platformami „blended media", zakładane korzyści z uczestnictwa Lomotif w wydarzeniach rozrywkowych na żywo oraz udzielonego przez nią sponsoringu dla tych wydarzeń, zakładane korzyści z przejęcia AdRizer oraz planowanej integracji technologii AdRizer z Lomotif i Honey Badger, jak również synergie pomiędzy AdRizer, Lomotif i Honey Badger, ryzyko regulacyjne związane z niewymienialnymi tokenami (NFT) i liniami biznesowymi w obszarze blockchain, a także innego rodzaju ryzyko i niepewność opisane bardziej szczegółowo w dokumentach złożonych przez Vinco Ventures i Cryptyde do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission), w tym czynniki ryzyka omówione w sprawozdaniu rocznym Vinco Ventures za okres zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., złożonym na formularzu 10-K w dniu 15 kwietnia 2022 r., który jest dostępny na stronie www.sec.gov. W przypadku urzeczywistnienia się jednego lub kilku wymienionych powyżej rodzajów ryzyka lub niepewności albo błędności przyjętych założeń rzeczywiste wyniki mogą w znacznym stopniu różnić się od zakładanych, przyjmowanych, szacowanych, oczekiwanych, docelowych lub planowanych rezultatów. Oczekiwania wyrażone w wypowiedziach prognozujących są w naszym przekonaniu uzasadnione, nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować określonych wyników i osiągnięć. Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, nie zamierzamy aktualizować jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących pod kątem rzeczywistych wyników.

