Vinco Ventures completa la adquisición de Lomotif, rival de TikTok

Vinco Ventures completa la compra de todo el capital de medios de ZVV de ZVV Media Partners. ZVV es la empresa conjunta entre Vinco Ventures y Zash Global Media.

ROCHESTER, N.Y., 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Vinco Ventures anuncia la compra de todas las acciones de ZVV de ZVV Media Partners, una empresa conjunta con ZASH Global Media, incluido el rival de TikTok, Lomotif.

Es el último logro de la Junta Directiva en su exitosa y acelerada estrategia para construir el ecosistema impulsado por contenido de la compañía con las sinergias existentes Lomotif, AdRizer, Magnifi U y Honey Badger.

Lomotif fue nombrada recientemente una de las 12 mejores alternativas de TikTok por compartir vídeos virales cortos. Además, Lomotif ocupó el puesto número 3 en las mejores alternativas de TikTok de begindot.com. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

El cierre de Vinco de la cartera JV y ZASH se produce en medio de medidas enérgicas gubernamentales y preocupaciones políticas sobre la empresa con sede en China de TikTok.

El Senado aprobó recientemente una legislación para prohibir TikTok en todos los dispositivos del gobierno de EE. UU. después de que se aprobara por consentimiento unánime la Ley No TikTok en Dispositivos del Gobierno.

"El liderazgo de Vinco Ventures tiene mucha confianza en su misión acelerada y colaborativa de convertir a la compañía en un jugador importante en el espacio de los medios y el entretenimiento. Este es otro paso hacia ese objetivo y la compañía continuará identificando y prestando mucha atención a las marcas que pueden complementar y escalar las operaciones", dijo el portavoz de Vinco Ventures, Javan Khazali.

A través de la compra de acciones de ZVV Media Partners, Vinco amplía su cartera con la emocionante adición de varias series de televisión de producción interna.

