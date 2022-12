Vinco Ventures conclui aquisição do rival do TikTok, Lomotif

A Vinco Ventures concluiu a compra de todo o capital de mídia ZVV de toda a ZVV Media Partners. A ZVV é a joint venture entre a Vinco Ventures e a Zash Global Media.

ROCHESTER, N.Y., 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vinco Ventures anuncia a compra de toda a participação acionária da ZVV na ZVV Media Partners, uma joint venture com a ZASH Global Media, incluindo a rival do TikTok, Lomotif.

É a mais recente conquista do Conselho de Administração em sua estratégia bem-sucedida e acelerada para construir o ecossistema orientado a conteúdo da empresa com as sinergias existentes Lomotif, AdRizer, Magnifi U e Honey Badger.

Recentemente, a Lomotif foi nomeada entre as 12 melhores alternativas ao TikTok para compartilhar vídeos virais curtos. Além disso, a Lomotif foi classificada como a número 3 na lista de alternativas ao TikTok da begindot.com. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

O fechamento do portfólio da JV e ZASH da Vinco ocorre em meio a repressões governamentais e preocupações políticas sobre a empresa chinesa TikTok.

O Senado aprovou recentemente uma legislação para banir o TikTok de todos os dispositivos do governo dos EUA depois que o No TikTok on Government Devices Act foi aprovado unanimamente.

"A liderança da Vinco Ventures está extremamente confiante em sua missão acelerada e colaborativa de tornar a empresa um player importante no espaço de mídia e entretenimento. Este é mais um passo em direção a esse objetivo e a empresa continuará a identificar e prestar muita atenção às marcas que podem complementar e dimensionar as operações", disse Javan Khazali, porta-voz da Vinco Ventures.

Por meio da compra de capital da ZVV Media Partners, a Vinco expande seu portfólio com a adição empolgante de várias séries de TV com produção interna.

Sobre a Vinco Ventures

Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) está focada no desenvolvimento de tecnologias de mídia digital e conteúdo. A subsidiária consolidada da Vinco Ventures, ZVV Media Partners, LLC, uma joint venture da Vinco Ventures e ZASH Global Media e Entertainment Corporation, tem uma participação acionária de 80% na Lomotif Private Limited. A Vinco Ventures possui uma participação acionária de 100% na AdRizer, LLC. Para mais informações, por favor , acesse investors.vincoventures.com

Declarações prospectivas e isenções de responsabilidade

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", conforme definido nas disposições de porto seguro dos EUA Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995,, que se baseia em crenças e informações atualmente disponíveis para a gestão da Vinco Ventures, bem como estimativas e suposições feitas pela gestão da Vinco Ventures. Essas declarações podem ser identificadas pelo fato de não se relacionarem estritamente a fatos históricos ou atuais. Quando usadas nesta apresentação, as palavras "estimar", "esperar", "pretender", "acreditar", "planejar", "antecipar", "projetado" e outras palavras ou as negativas destes termos e expressões semelhantes conforme se relacionam com a empresa aplicável ou com sua gestão identificam declarações prospectivas. Tais declarações refletem a visão atual da Vinco Ventures com relação a eventos futuros e estão sujeitas a riscos, incertezas, suposições e outros fatores relacionados à Vinco Ventures e suas subsidiárias e entidades consolidadas de participação variável, incluindo Lomotif, sua indústria, condição financeira, operações e resultados de operações. Tais fatores incluem, entre outros, os riscos e benefícios esperados do aumento proposto nas ações autorizadas da Vinco Ventures, conforme descrito em nossa declaração de procuração, investimentos da Vinco Ventures na ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private Limited, PZAJ Holdings, LLC e iniciativas e estratégias de crescimento relacionadas, como mídia combinada, estratégia de distribuição de plataforma cruzada, os benefícios esperados da participação da Lomotif e patrocínio de eventos de entretenimento ao vivo, os benefícios esperados da aquisição da AdRizer e integração planejada da tecnologia AdRizer com Lomotif e Honey Badger e sinergias entre AdRizer, Lomotif e Honey Badger, os riscos regulatórios com as linhas de negócios NFT e blockchain e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em documentos arquivados pela Vinco Ventures e Cryptyde com ou fornecidos à Securities and Exchange Commission, incluindo os fatores de risco discutidos no Relatório Anual da Vinco Ventures no Formulário 10-K para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021 arquivado em 15 de abril de 2022, disponível em www.sec.gov . Caso um ou mais desses riscos ou incertezas se materializem, ou as suposições subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais podem diferir significativamente daqueles antecipados, acreditados, estimados, esperados, pretendidos ou planejados. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir resultados, desempenho ou conquistas futuras. Exceto conforme exigido pela lei vigente, incluindo as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, não pretendemos atualizar nenhuma das declarações prospectivas para conformidade com essas declarações com resultados reais.

