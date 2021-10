Vision verte, avenir bleu : Midea organise une conférence pour lancer sa solution pour maisons intelligentes NZEC

M. Zhang Jianyu, directeur général du BRI Green Development Institute, a fait remarquer que les entreprises chinoises sont encouragées à intégrer le développement vert tout au long du processus d'investissement et de coopération à l'étranger, ce qui est une excellente mesure pour accélérer le développement écologique en Chine et à l'échelle internationale. Il a également félicité les fabricants chinois, comme Midea, d'avoir pénétré le marché des technologies à faibles émissions de carbone et d'avoir lancé leur propre initiative de façon proactive pour lutter contre les changements climatiques.

La solution « Green House » de Midea est une intégration harmonieuse de trois systèmes intelligents et interopérables comprenant la production d'électricité, la gestion énergétique et la gestion domestique. L'énergie excédentaire peut être transmise à un système de stockage qui peut être utilisé comme source d'énergie principale la nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables, mais également aider tout un quartier en acheminant de l'électricité à d'autres ménages.

Grâce aux algorithmes avancés de Midea, un système intelligent de gestion de l'énergie déploie et coordonne intelligemment la production d'énergie solaire, le stockage de l'énergie, le chargement et le déchargement, et peut fonctionner en tandem avec le système MSmartLife pour alimenter tous les appareils ménagers intelligents de la maison, y compris les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver et les appareils de cuisine. Il en résulte une maison indépendante sur le plan énergétique qui tire parti de toute une série de technologies de pointe de Midea pour atteindre la NZEC et maximiser l'utilisation de l'énergie, conformément à l'ambition de l'entreprise de supprimer complètement le carbone des ménages.

Une cérémonie a également eu lieu au cours de l'événement pour souligner la production du 2 100 000e climatiseur Midea R290, la première unité à se voir accorder l'étiquette écologique Blue Angel en Allemagne.

M. Kristian Mao-Chang Wilkening, directeur de projet de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a exprimé son appréciation pour les efforts de l'entreprise et sa contribution au développement à faibles émissions de carbone. « Pour le R290, Midea a été le premier fabricant à obtenir le certificat Blue Angel, a-t-il déclaré. Cela prouve que l'entreprise répond aux normes environnementales les plus élevées. Produire 2 100 000 unités est impressionnant. »

Récompensée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour sa contribution exceptionnelle à la lutte contre les changements climatiques, Midea a dirigé un projet d'une décennie visant à mettre au point une solution efficace et fiable pouvant être produite en série en remplaçant l'hydrochlorofluorocarbure HCFC-22 par du propane (R-290). Les statistiques de l'ONUDI pour 2020 montrent que les produits de Midea alimentés par le R-290 ont contribué à éliminer le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et à empêcher l'émission de l'équivalent de plus de 970 000 tonnes de CO 2 par année.

